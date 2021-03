Toezichthouder keurt overname van TMS Brokers door OANDA goed

LONDEN, 23 maart 2021 /PRNewswire/ -- OANDA Global Corporation, een wereldleider in online multi-asset handelsdiensten, valutagegevens en analyses, heeft goedkeuring ontvangen van de toezichthouder voor de overname van de toonaangevende Poolse effectenmakelaar Dom Maklerski TMS Brokers SA (TMS). De aankoop werd eerder vandaag goedgekeurd door Komisja Nadzoru Finansowego, de Poolse financiële toezichthoudende autoriteit.

Gavin Bambury, Chief Executive Officer van OANDA, zei hierover: 'We zijn erg blij dat we goedkeuring van de toezichthouder hebben gekregen voor de overname van TMS Brokers. Nu de aankoop is goedgekeurd, kijken we ernaar uit om de deal te sluiten en te beginnen met de integratie van onze technische infrastructuren, belangrijkste tools en handelsmiddelen om de best mogelijke handelservaring te bieden aan zowel klanten van OANDA als klanten van TMS.'

OANDA had in september 2020 al een overeenkomst gesloten om 100% van de aandelen van TMS Brokers over te nemen. Deze deal is de eerste in een reeks strategische overnames die OANDA in de komende jaren wil realiseren.

Over OANDA

OANDA werd opgericht in 1996 en was het eerste bedrijf dat wisselkoersgegevens gratis deelde op het internet. Het bedrijf lanceerde een FX-handelsplatform dat vijf jaar later hielp baanbrekende webgebaseerde valutahandel te ontwikkelen. Tegenwoordig levert de groep online multi-asset handel, valutagegevens en analyses aan particulieren en zakelijke klanten, en geeft daarbij blijk van een ongeëvenaarde expertise in de deviezenhandel. Met gereguleerde entiteiten in acht van 's werelds meest actieve financiële markten blijft OANDA zich inzetten voor de transformatie van de deviezenhandel. Kijk voor meer informatie op oanda.com en volg ons op Twitter, Facebook of YouTube.

Over TMS

TMS Brokers is de oudste multi-asset effectenmakelaar in Polen. Sinds 1997 heeft TMS diensten verleend aan duizenden Poolse en Europese klanten door handel aan te bieden op FX, CFD's op indexen, cryptovaluta, individuele aandelen en grondstoffen met MT4-/MT5-platforms en een innovatieve eigen mobiele app. Het meervoudig bekroonde team helpt particulieren en bedrijven met alle valuta- en aandelengerelateerde diensten, waaronder advies en analyses, geldwisselen en vergunninghoudende digitale betalingsoplossingen. Kijk voor meer informatie op www.tms.pl.

Related Links

http://www.oanda.com/



SOURCE OANDA