Die meisten Unternehmen würden internationale Fachkräfte in der Phase der Transformation und Verbesserung einsetzen. Heutzutage sind chinesische Unternehmen begierig auf der Suche nach innovationsorientierten Spitzenkräften, aber die meisten Fachkräfte sind nicht in der Lage, die Transformation und Verbesserung von Unternehmen zu unterstützen. Die Ursache liegt in der Kluft zwischen der Nachfrage nach Fachkräften und unzureichender Kompetenz der Mitarbeiter bei Unternehmensreformen. Daher kann nur ein internationales Managementsystem globalen Fachkräften gerecht werden.

In den letzten sechs Monaten hat ein privates chinesisches Unternehmen ein passendes Modell zur Lösung dieses Problems für uns entwickelt.

Seit kurzem haben sich führende Persönlichkeiten wie José Maria Figueres, der ehemalige Präsident von Costa Rica, Boris Tadic, der ehemalige Präsident von Serbien, Yves Leterme, der ehemalige Premierminister von Belgien, und Ge Jun, der ehemalige globale Vizepräsident von Apple Inc. der ToJoy Shared Group angeschlossen.

Ge Jun beispielsweise erlebte mit der Entstehung von Intel und Apple den Anfang der beiden einflussreichen Epochen. Deshalb war er entschlossen, eine vielversprechende Zukunft zu schaffen, die von Einhorn-Unternehmen und einer gemeinsamen Wirtschaft getragen wird.

Ausbau der Erfahrungen von Lu Junqing.

Erstens spielten alle drei politischen Führungskräfte während ihrer Amtszeit eine entscheidende Rolle bei der Beschleunigung der wirtschaftlichen und kulturellen Entwicklung Chinas und seiner Heimatländer.

Zweitens verfügen sie über reichlich politische Erfahrung und umfangreiches unternehmerisches Fachwissen. Außerdem sind sie in hohem Maße in der Lage, Vorhersagen zur globalen Wirtschaftslandschaft zu treffen.

Drittens gehen sie auf die Kultur und Werte von ToJoy ein und sind daran interessiert, Unternehmen zu gründen, Ressourcen gemeinsam zu nutzen und Win-Win-Ergebnisse zu erzielen.

ToJoy hat sich verpflichtet, die Entwicklung chinesischer Privatunternehmen zu beschleunigen. Bis heute hat sie Dienstleistungen für über 100.000 Unternehmen erbracht und 100 hundertprozentige Tochter- und Beteiligungsgesellschaften in 38 Städten weltweit gegründet.

Am 20. November 2018 wurde in New York die amerikanische Niederlassung der ToJoy Shared Group in Betrieb genommen, ein Zeichen dafür, dass der Einhorn-Unternehmensbeschleuniger zu einem globalen Mechanismus geworden ist. Das Auslandsgeschäft von ToJoy umfasst Länder und Regionen wie die USA, Europa, Lateinamerika und die ASEAN. In Wien, Paris, New York, Hongkong und anderen internationalen Metropolen wurden Hauptsitze eingerichtet. Sie bereitet sich nun auf die Expansion nach Japan, Südkorea und Indien vor.

