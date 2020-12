TOJOY crée de nouvelles opportunités dans le cadre de la stratégie de double circulation

TOJOY promeut les projets de ses clients et utilisateurs auprès d'un réseau de plus d'un million d'entrepreneurs fortunés, via des événements en ligne et hors ligne.

Cette présence supplémentaire a permis à TOJOY de faire progresser les entreprises même face à la pandémie. Même lorsque la COVID-19 était à son apogée en Chine, TOJOY a organisé plus de trente événements d'accélération en ligne, attirant plus de 300 000 entrepreneurs et facilitant plus de 20 000 accords de coopération.

Renforcer la coopération pour promouvoir la croissance intérieure et internationale

TOJOY a étendu ses opérations internationales aux États-Unis, à l'Europe et à l'Amérique latine. Malgré la pandémie qui sévit toujours dans d'autres parties du monde, TOJOY n'a pas arrêté sa progression mondiale. Grâce à des actions de sensibilisation et à des événements à vocation internationale, TOJOY permet aux entreprises internationales de se développer et de plus en plus d'entrepreneurs et d'entreprises mondiales rejoignent la plate-forme TOJOY.

Depuis l'explosion de la pandémie de COVID-19, TOJOY a également travaillé avec les ambassades étrangères en Chine. Le PDG de TOJOY Global, Ge Jun, a été accueilli par les ambassades d'Indonésie, de Moldavie et du Monténégro, d'Arménie, des Pays-Bas, de Finlande, de Lettonie et du Portugal pour échanger de manière approfondie sur le commerce. Certains des dialogues ont été sélectionnés et présentés comme des épisodes spéciaux du Nightly Talk de Ge Jun, un programme de dialogue commercial en ligne où Ge partage ses expériences sur la façon de transformer les crises en opportunités pendant la pandémie.

TOJOY a également organisé divers événements, et Ge Jun a participé à divers forums liés à la croissance des entreprises mondiales tout au long de la pandémie. En travaillant avec les organisations économiques mondiales et les médias mondiaux, TOJOY apporte sa contribution pour stimuler la croissance économique internationale en conjonction avec la croissance nationale ; une promotion claire de la stratégie de double circulation.

Ge partage ses opinions lors du webinaire de la CANACINTRA au Mexique

TOJOY a également co-organisé le 2e Global Unicorn Fair (GUF) - Salon mondial des licornes avec le High Technology Investment Special Committee (Comité spécial des investissements dans les nouvelles technologies de pointe) de l'Investment Association of China (IAC). L'événement a vu le lancement de dix projets mondiaux, permettant la coopération entre des entreprises mondiales et des entrepreneurs chinois de premier plan. Ces situations dans lesquelles chacun est gagnant favorisent la croissance dans le monde entier, ce qui soutient clairement la stratégie de double circulation.

Parmi les projets de grande envergure accélérés par TOJOY figure la société de services de santé PACS Online. Avec une base de recherche et de développement à Seattle et une équipe d'exploitation locale en Chine, la société a créé un ensemble d'équipements d'imagerie médicale numérisée à la pointe de l'industrie. Les produits de PACS Online réduisent considérablement le coût de la collecte et de la transmission des données et des images médicales. La numérisation des images médicales permet aux patients d'obtenir beaucoup plus facilement les résultats des examens. Le projet a connu un succès fulgurant après son lancement sur la plate-forme TOJOY. Les produits PACS Online ont désormais été adoptés par 424 hôpitaux dans 18 provinces chinoises.

Une croissance intérieure stimulée par des mises à niveau industrielles

TOJOY s'est toujours attaché à développer la demande intérieure en Chine et à explorer les possibilités de croissance sur les marchés nationaux et internationaux. L'entreprise sert de plate-forme mondiale d'autonomisation des entreprises pour promouvoir et accélérer les projets qui suivent les nouvelles tendances économiques et de consommation dans toute la Chine. Dans le cadre de la stratégie de double circulation, TOJOY continuera à aider les entreprises nationales et internationales à accéder à ce dont elles ont besoin pour se développer en Chine et à fournir aux entreprises traditionnelles de nouveaux canaux de mise à niveau.

Grâce à ces services, TOJOY permettra aux entreprises de se développer et de se mettre à niveau pour soutenir les deux éléments de la stratégie de double circulation.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1346701/Ge_Shares_His_Views_During_Mexico_s_CANACINTRA_Webinar.jpg

SOURCE TOJOY SHARED HOLDING GROUP