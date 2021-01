TOJOY i KADIN nawiązały strategiczną współpracę partnerską

Wszyscy przywódcy pokładają ogromne nadzieje w przyszłości takiej współpracy. Według dyrektora generalnego Ge Juna i przewodniczącego Rosana Roeslani partnerstwo pomiędzy TOJOY i KADIN stanowi nowy rozdział nie tylko dla obu organizacji, ale również dla środowisk biznesowych obu krajów na arenie międzynarodowej. Platforma TOJOY, ze swoim bogatym zasobem rynkowym, ogromnym doświadczeniem i ponad milionem zarejestrowanych przedsiębiorstw, jest gotowa przyjąć projekty typu „quasi-unicorn" [projekty startupów wycenianych na kwotę zbliżoną do miliarda dolarów - quasi-jednorożce - przyp. tł.] z Indonezji i wspierać je w osiągnięciu sukcesu na rynku chińskim. W międzyczasie KADIN zamierza również w pełni wykorzystać swoją rozległą sieć i sprawić, że głos chińskich przedsiębiorców będzie słyszalny na rynku indonezyjskim. W miarę jak TOJOY i KADIN będą zacieśniać wzajemne relacje, chińskie i indonezyjskie środowiska biznesowe będą również budować lepsze wzajemne zrozumienie i angażować się w częstsze interakcje biznesowe, co przyniesie korzyści mieszkańcom obu krajów.

Założona w 1991 r. platforma TOJOY jest największą bazą ekspansji biznesowej i akceleracji w Chinach i na rynkach międzynarodowych. W ciągu ostatnich 29 lat firma TOJOY z powodzeniem zbudowała wszechstronną i wysoce wydajną platformę online-to-offline umożliwiającą inkubację biznesu, akcelerację działalności oraz świadczenie usług specjalistycznych. Platforma może pochwalić się ponad milionem inwestorów i przedsiębiorców posiadających wysoki kapitał własny, jest gospodarzem ponad 300 dużych targów podmiotów-jednorożców rocznie i stworzyła globalną sieć z kompleksową ofertą usług biznesowych. Obecnie TOJOY rozszerza zasięg działalności poza Chiny, tj. na Amerykę Północną, Europę, Amerykę Łacińską, kraje należące do stowarzyszenia Narodów Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN) i inne regiony, otwierając biura w Hong Kongu, Nowym Jorku, Paryżu, Wiedniu i Mexico City.

Z kolei KADIN jest organizacją zrzeszającą indonezyjskie stowarzyszenia. Jest ona skoncentrowana na wszystkich sprawach związanych z handlem, przemysłem i usługami, a także wykazuje duże zaangażowanie w wykorzystywanie potencjałów i synergii gospodarki narodowej. Jest to jedyna ogólnokrajowa organizacja gospodarcza, upoważniona przez prawo do występowania w imieniu prywatnych podmiotów gospodarczych. 34 regionalne izby i 514 oddziałów okręgowych zapewnia KADIN zasięg ogólnokrajowy. Dzięki tej rozbudowanej sieci jest to preferowany partner dla firm zagranicznych rozpoczynających działalność w tym regionie.

Poprzez TOJOY - platformę umożliwiającą akcelerację rozwoju biznesu KADIN pragnie wesprzeć indonezyjskie przedsiębiorstwa w dostępie do produktywnych modeli biznesowych w celu prowadzenia konkurencyjnej działalności w Chinach; znaleźć odpowiedniego partnera z właściwymi poradami biznesowymi w tej dziedzinie; pomóc indonezyjskim przedsiębiorstwom w znalezieniu odpowiednich nowych obszarów działalności i możliwości biznesowych oraz prowadzić regularne konsultacje handlowe pomiędzy obiema stronami na temat perspektyw i możliwości biznesowych, które są szczególnie cenne dla indonezyjskich przedsiębiorstw. KADIN oczekuje, że dzięki międzynarodowemu zasięgowi i wydarzeniom organizowanym przez TOJOY, na platformę będzie trafiało coraz więcej indonezyjskich przedsiębiorców i firm.

Zdjęcia - https://mma.prnewswire.com/media/1417523/The_MOU_signing_Chairman_Rosan_Roeslani_Global_CEO_Ge_Jun.jpg

SOURCE TOJOY SHARED HOLDING GROUP