TOJOY и KADIN заключили соглашение о стратегическом партнерстве

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TOJOY SHARED HOLDING GROUP

Jan 11, 2021, 21:54 ET

ПЕКИН, 12 января 2021 г. /PRNewswire/ -- 6 января компания TOJOY Shared Holding Group (далее "TOJOY") и Торгово-промышленная палата Индонезии (далее "KADIN") заключили соглашение о стратегическом партнерстве на онлайн-церемонии, специально организованной для этой цели. Генеральный директор компании TOJOY Ге Джун (Ge Jun) и председатель KADIN Росан Роеслани (Rosan Roeslani) подписали Меморандум о взаимопонимании от имени обеих организаций. На этом важном мероприятии также присутствовали посол Джаухари Оратмангун (Djauhari Oratmangun) и министр Дино Куснади (Dino Kusnadi) из Посольства Индонезии в Китае.

The MOU signing by Chairman Rosan Roeslani and Global CEO Ge Jun was witnessed by Ambassador Djauhari Oratmangun and Dr. Dino Patti Djalal

Все лидеры возлагают большие надежды на перспективы такого сотрудничества. По словам генерального директора Ге Джуна и председателя Росана Роеслани, установление партнерских отношений между TOJOY и KADIN открывает новую главу не только для этих двух организаций, но и для деловых кругов обеих стран на мировой арене. Платформа TOJOY, имеющая огромный рыночный потенциал, богатый опыт и более миллиона зарегистрированных предпринимателей, готова к поддержке «квазиединорогов» и развитию их успеха на китайском рынке. В то же время KADIN намеревается в полной мере использовать свою обширную сеть для обеспечения того, чтобы голос китайских предпринимателей был услышан на индонезийском рынке. По мере углубления партнерства между TOJOY и KADIN китайские и индонезийские деловые круги также будут стремиться к улучшению взаимопонимания и активизации делового взаимодействия между собой, что принесет пользу народам обеих стран.

Компания TOJOY, основанная в 1991 году, управляет крупнейшей платформой, созданной в целях расширения бизнеса и ускорения его развития в Китае и за рубежом. За последние 29 лет компания TOJOY успешно построила полномасштабную и высокоэффективную онлайн- и офлайн-платформу для оказания помощи начинающим предприятиям, ускорения их роста и предоставления профессиональных услуг. На этой платформе зарегистрировано свыше 1 миллиона инвесторов и предпринимателей с крупными капиталами, ежегодно проводится более 300 крупномасштабных мероприятий по поддержке компаний-единорогов, а также создана всемирная сеть с исчерпывающим набором деловых услуг. На данный момент компания TOJOY значительно расширила географию своей деятельности за пределы Китая, охватив Северную Америку, Европу, Латинскую Америку, АСЕАН и другие регионы путем учреждения своих представительств в Гонконге, Нью-Йорке, Париже, Вене и Мехико.

С другой стороны, KADIN является зонтичной организацией по отношению к индонезийским ассоциациям. Она целенаправленно занимается всеми вопросами, касающимися торговли, промышленности и сферы услуг, и твердо намерена использовать возможности национальной экономики и ее синергетический потенциал. KADIN — единственная общенациональная деловая организация, уполномоченная по закону выступать от имени частного бизнеса. 34 региональные палаты и 514 районных отделений обеспечивают присутствие KADIN по всей территории страны. Благодаря этой огромной сети KADIN является предпочтительным партнером для иностранных компаний, начинающих свою деятельность в Индонезии.

Пользуясь своими партнерскими взаимоотношениями с платформой ускорения развития бизнеса TOJOY, KADIN стремится помочь индонезийским компаниям получить доступ к эффективным бизнес-моделям для ведения конкурентоспособной деятельности в Китае, найти подходящего партнера с соответствующими деловыми рекомендациями в этой сфере, содействовать индонезийским компаниям в поиске актуальной деловой информации и возможностей, а также проводить регулярные деловые консультации между двумя сторонами с целью обсуждения перспектив и возможностей развития бизнеса, имеющих важное значение для индонезийских компаний. KADIN ожидает, что всемирная география присутствия компании TOJOY и проводимые ею международные мероприятия будут способствовать привлечению все большего числа индонезийских предпринимателей и компаний на платформу TOJOY.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1417523/The_MOU_signing_Chairman_Rosan_Roeslani_Global_CEO_Ge_Jun.jpg  

SOURCE TOJOY SHARED HOLDING GROUP

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