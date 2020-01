ToJoy przekazuje 100 milionów juanów na wsparcie krzewienia idei współdzielenia

Na szczycie firma ToJoy ogłosiła przekazanie 100 milionów juanów na zasponsorowanie pierwszych nagród GLASE. Celem nagród jest wyróżnienie ekspertów, badaczy i przedsiębiorstw wnoszących wyjątkowy wkład w gospodarkę współdzielenia. Nagrody mają także pozwolić na utworzenie rankingu poziomów gospodarki współdzielenia różnych krajów, co z kolei ma zachęcić większą liczbę organizacji społecznych, grup przemysłowych, przedsiębiorstw i osób indywidualnych do udziału w budowie gospodarki współdzielenia i ma doprowadzić do przyspieszenia nadejścia epoki ogólnej gospodarki współdzielenia, w której panują szeroko zakrojona kokreacja, współpraca i obopólne korzyści.

Dogłębna, wielostronna analiza gospodarki współdzielenia

Spotkanie przyciągnęło zainteresowanie i udział Instytutu Ekonomii Przemysłowej Chińskiej Akademii Nauk Społecznych, wydziału humanistyki i wydziału nauk społecznych uniwersytetu Tsinghua, Renmin Business School i wydziału zarządzania uniwersytetu Xi'an Jiaotong. Bez wątpienia gospodarka współdzielenia stała się dużym trendem w gospodarce międzynarodowej i obiektem zainteresowania badaczy rozwoju gospodarczego i społecznego.

W ramach szczytu odbyły się dwa główne panele: gospodarka współdzielenia i rozwój przedsiębiorstw-jednorożców oraz epoka dzielenia się i zaawansowana tematyka teorii gospodarki współdzielenia. Celem paneli była analiza gospodarki współdzielenia z perspektywy praktycznej oraz innowacji i rozwoju. Eksperci podzielili się przekonaniem, że koncepcja współdzielenia jest w zgodzie z podstawowymi zasadami marksizmu i jest przy tym innowacyjną praktyką powiązaną z tymi zasadami w kontekście nowej epoki. Fan podkreślił, że gospodarka współdzielenia nie tylko może przyczynić się do promocji skoordynowanego rozwoju regionalnego, ale może także wesprzeć wyeliminowanie międzynarodowych tarć handlowych.

Ge zaznaczył, że gospodarka współdzielenia opiera się na zrównoważonym rozwoju. Jest ona przy tym nieuniknionym wynikiem rozwoju historycznego i może promować połączenie wiedzy, umiejętności, funduszy i przedsiębiorczości w dążeniach do rozwiązania problemu zrównoważonego rozwoju. Idea ta była źródłem inspiracji do napisania „The Age of Great Sharing".

Chińska edycja „The Age of Great Sharing" autorstwa Ge opublikowana przez Tsinghua University Press zadebiutowała na szczycie. Angielska wersja „The Age of Great Sharing" miała swój oficjalny debiut wcześniej, a książka zostanie przetłumaczona na wiele innych języków i opublikowana w innych zakątkach świata. Eksperci przekonani byli, że „płatne i rozsądne dzielenie się własnością intelektualną, dzielenie się regionalnymi możliwościami biznesowymi, dzielenie się kanałami kapitałowymi, dzielenie się przepływem marek i dzielenie się rynkiem międzynarodowym" zaproponowane przez Ge to podstawy idei współdzielenia. Można pozwolić sobie na stwierdzenie, że książka „The Age of Great Sharing" jest fundamentalnym traktatem gospodarki współdzielenia.

Nieustanna praktyka i praca z międzynarodowymi potentatami

Jak zauważył filozof Sartre, „egzystencja poprzedza esencję". Chociaż koncepcja współdzielenia została zaproponowania całkiem niedawno, chiński akcelerator przedsiębiorstw ToJoy praktykował tę ideę już od 30 lat pod postacią badania modeli biznesowych i rozwoju działalności, łączenia globalnych projektów, kapitału, talentu, kanałów i zasobów rynkowych do budowy globalnej platformy wspierania przedsiębiorstw ToJoy i wprowadzania akceleratora jednorożców, czyli głównej działalności firmy, na całym świecie w celu zwiększenia możliwości globalnych przedsiębiorstw.

Poza sponsorowaniem pierwszych nagród GLASE w celu zachęcenia do prowadzenia badań teoretycznych i innowacji w modelu działalności w gospodarce współdzielenia, 100 milionów juanów przekazanych przez ToJoy zostanie także przeznaczone przez GLASE na ocenę poziomu zaawansowania gospodarki współdzielenia w różnych krajach. Dlatego też posunięcie to może spotkać się z dużym zainteresowaniem państw na całym świecie.

W początkach roku 2020 Szczyt Pekiński Globalnego Forum Gospodarki Współdzielenia był powiewem wiosny dla gospodarki współdzielenia na nową dekadę. Firma ToJoy będzie podejmować wysiłki i łączyć się w działaniach z wieloma partnerami biznesowymi i myślącymi podobnie graczami z różnych dziedzin, wspólnie wnosząc wkład w gospodarkę współdzielenia.

