TOJOY reactiva la recuperación económica global

El ex Primer Ministro de Australia y Presidente de la Alianza Mundial de Economía Compartida (GLASE) Kevin Rudd; el Presidente del Consejo de Administración de TOJOY Lu Junqing; el consejero delegado global de TOJOY y ex vicepresidente global de Apple Ge Jun; el Presidente del Centro para China y Globalización (CCG) Wang Huiyao; el ex Jefe del Departamento de Asuntos Americanos y Oceánicos, Ministerio de Comercio e Investigador Senior del CCG Jiang Shan; el Presidente de la Asociación China de Comercio Internacional Jin Xu; el Vicepresidente Ejecutivo y Secretario General del Comité Especial de Inversión en Nueva Tecnología de la Asociación de Inversiones de China Zheng Rong, se unieron a representantes de empresarios, élite en la comunidad de inversión y personal de medios de comunicación de todo el mundo en el evento. Mientras tanto, el evento recibió cobertura de Baidu y The Economic Observer, y atrajo más de 500.000 visitas de su transmisión en directo.