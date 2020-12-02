TOJOY создает новые возможности в рамках политики двойной циркуляции

Компания TOJOY содействует продвижению проектов, осуществляемых ее клиентами и пользователями, в сеть, насчитывающую более миллиона крупных и состоятельных предпринимателей, посредством проведения различных мероприятий как в режиме онлайн, так и в традиционном формате.

Расширение своего присутствия позволило компании TOJOY обеспечивать ускоренное развитие бизнесов даже в условиях пандемии. Даже во время пика пандемии COVID-19 в Китае компания TOJOY провела более тридцати онлайн-мероприятий по ускорению развития бизнеса, в которых приняли участие свыше 300 тысяч предпринимателей и было заключено более 20 тысяч соглашений о сотрудничестве.

Укрепление сотрудничества в целях стимулирования роста на национальном и международном уровнях

Компания TOJOY расширила географию своей международной деятельности на США, Европу и Латинскую Америку. Несмотря на продолжающуюся пандемию в других частях мира компания TOJOY не прекратила процесс своего глобального продвижения. За счет расширения своей международной деятельности и проведения мероприятий TOJOY способствует росту транснациональных компаний и привлекает все большее число международных предпринимателей и предприятий на платформу TOJOY.

Кроме того, с момента начала пандемии COVID-19 компания TOJOY также взаимодействует с иностранными посольствами в Китае. Генеральный директор компании TOJOY Ге Цзюнь (Ge Jun) встретился с представителями посольств Индонезии, Молдовы, Черногории, Армении, Нидерландов, Финляндии, Латвии и Португалии для проведения углубленных деловых обменов. Некоторые из диалогов были отобраны и представлены в виде отдельных эпизодов программы Ge Jun's Nightly Talk («Ночной разговор с Ге Цзюнем»), проходящей в форме бизнес-диалога в режиме онлайн, где г-н Ге делится своим опытом превращения кризисов в возможности во время пандемии.

Компания TOJOY также организовала целый ряд различных мероприятий, а г-н Ге участвовал в различных форумах, посвященных глобальному развитию бизнеса в период пандемии. Работая со всемирными экономическими организациями и международными СМИ, компания TOJOY вносит свою лепту в стимулирование роста мировой экономики в сочетании с внутренним ростом, что очевидно способствует реализации политики «двойной циркуляции».

Ге делится своими взглядами в ходе мексиканского вебинара CANACINTRA

Компания TOJOY также выступила в качестве одного из организаторов 2-й Всемирной выставки Unicorn совместно с Комитетом по инвестициям в высокотехнологичные проекты Инвестиционной ассоциации Китая (IAC). На этом мероприятии было впервые представлено десять всемирных проектов, обеспечивающих сотрудничество между транснациональными компаниями мирового класса и ведущими китайскими предпринимателями. Эти взаимовыгодные условия способствуют росту по всему миру, четко поддерживая политику двойной циркуляции.

Одним из крупнейших проектов, ускорением реализации которых занимается компания TOJOY, является компания PACS Online, предоставляющая медицинские услуги. Располагая научно-исследовательской базой в Сиэтле и местным операционным подразделением в Китае, эта компания создала ряд лучших в отрасли цифровых средств медицинской визуализации. Продукция PACS Online обеспечивает значительное сокращение расходов на сбор и передачу медицинских данных и изображений. Оцифровка медицинских изображений значительно облегчает процесс получения результатов обследований пациентами. Данный проект достиг колоссального успеха после своего запуска на платформе TOJOY. В настоящее время продукция компании PACS Online уже используются в 424 больницах 18 китайских провинций.

Внутренний рост за счет модернизации отраслей

Компания TOJOY непрерывно стремится к расширению внутреннего спроса в Китае, а также анализирует возможности роста как на внутреннем, так и на международных рынках. Компания выступает в качестве всемирной платформы для расширения возможностей бизнеса в целях продвижения и ускорения проектов, соответствующих новым экономическим и потребительским тенденциям, по всей территории Китая. В рамках политики двойной циркуляции компания TOJOY продолжит помогать отечественным и транснациональным компаниям в получении доступа к ресурсам, которые необходимы им для роста по всей территории Китая, а также предоставлять традиционным предприятиям новые возможности для модернизации.

Данные услуги позволят компании TOJOY развивать и модернизировать предприятия в целях поддержки обоих элементов политики двойной циркуляции.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1346701/Ge_Shares_His_Views_During_Mexico_s_CANACINTRA_Webinar.jpg

SOURCE TOJOY SHARED HOLDING GROUP