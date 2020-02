TOJOY uruchamia opcję biznesu inteligentnego i obiecuje brak zwolnień i cięć płacy w okresie epidemii

Firma TOJOY obiecała także brak zwolnień i cięć płacy w okresie epidemii. Jest to istotne zobowiązanie w obliczu nacisku na chińskie przedsiębiorstwa co do powrotu do pracy. Decyzja ta jest powodem do świętowania dla wszystkich na początku chińskiego nowego roku w obliczu konsekwencji epidemii.

Znając wymagania systemu pracy zdalnej obejmującego całe przedsiębiorstwo, firma TOJOY od samego początku zaczęła opracowywać zestaw światowej klasy aplikacji w ramach biznesu inteligentnego.

W 2016 r. firma TOJOY ufundowała TOJOY Network Technology Group w celu opracowania platformy biznesu inteligentnego. Wraz z IBM, firmą znaną jako największy dostawca rozwiązań informatycznych i biznesowych, utworzono TOJOY Smart Office. Opracowanie systemu TOJOY Smart Business pochłonęło pracę zespołu składającego się z ponad 500 najlepszych pracowników, 3 lata badań i rozwoju oraz inwestycję na ponad 200 milionów juanów. System z łatwością umożliwia 6000 pracowników TOJOY w różnych strefach czasowych na świecie na wdrożenie pracy zdalnej.

Obecnie wiele małych i średnich przedsiębiorstw w Chinach boryka się z trudnościami ze względu na panującą w kraju epidemię. Z tego powodu firma TOJOY uruchomi TOJOY Entrepreneur Cloud, ofertę dostępną bezpłatnie dla certyfikowanych członków, w celu umożliwienia przedsiębiorcom odzyskania pewności i przywrócenia pracy w sieci tak szybko, jak to tylko możliwe.

Z tych wiadomości, a także z faktu wdrożenia stałego programu pracy zdalnej Migratory Working System dla wszystkich pracowników wynika, że firma TOJOY nie tylko bierze pod uwagę zdrowie i bezpieczeństwo swoich pracowników i partnerów, ale także dostrzegła presję powrotu do pracy w innych przedsiębiorstwach i podjęła wszystkie możliwe kroki, aby przyczynić się do przywrócenia normalnej działalności w całej gospodarce i społeczeństwie.

