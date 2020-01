ToJoy va verser 100 millions de yuans pour contribuer à l'enracinement de l'idée du grand partage

Pendant la réunion, a été annoncé que ToJoy allait faire le don de 100 millions de yuans pour parrainer le premier prix « GLASE », destiné à récompenser les experts, les universitaires et les entreprises qui apportent des contributions exceptionnelles à l'économie générale du partage et à classer les niveaux de l'économie du partage de plusieurs pays. Le prix vise aussi à encourager un plus grand nombre d'organisations sociales, de groupes industriels, d'entreprises et de particuliers à participer à la construction de l'économie générale du partage et à accélérer l'avènement de l'ère de l'économie générale du partage, ce qui se traduira par la propagation des créations communes, de la coopération et des résultats gagnant-gagnant.

Une attention approfondie et une analyse multipartite de la grande économie du partage

Cette rencontre a suscité l'attention et vu la participation de l'Institut d'économie industrielle de l'Académie chinoise des sciences sociales, de la School of Humanities et de la School of Social Sciences de l'université Tsinghua, de la Renmin Business School et de la School of Management de l'université Jiaotong de Xi'an. Il ne fait aucun doute que l'économie générale du partage est devenue une tendance globale de l'économie internationale et suscite l'intérêt des spécialistes du développement économique et social.

Cette réunion a organisé deux grands débats d'experts intitulés « L'économie du grand partage et le développement des licornes » et « L'ère du grand partage et les sujets relatifs à la théorie économique du partage », où a été analysée l'économie générale du partage depuis l'angle de la praticabilité, de l'innovation et du développement. Les experts concernés ont estimé que les concepts de « partage » s'inscrivent dans la quête fondamentale du marxisme et constituent une pratique innovante de cette quête dans le contexte de la nouvelle ère. Selon M. Fan, l'économie du partage peut non seulement favoriser un développement régional coordonné, mais aussi contribuer à résoudre les conflits commerciaux mondiaux.

M. Ge a fait remarquer que l'économie générale du partage place le développement durable au cœur de ses préoccupations. Allant dans le sens inéluctable de l'histoire, cette économie peut promouvoir l'interconnexion des connaissances, des compétences, des fonds et de l'esprit d'entreprise et aider à résoudre le problème du développement durable mondial, lequel lui a servi de source d'inspiration pour écrire le livre The Age of Great Sharing.

L'édition chinoise de The Age of Great Sharing, écrite par M. Ge et publiée par Tsinghua University Press, est également sortie lors de cette rencontre. La version anglaise de The Age of Great Sharing avait déjà été officiellement publiée et sera traduite dans un grand nombre de langues pour être distribuée dans d'autres régions du globe. Les experts ont estimé que le « partage rémunéré et raisonnable de la propriété intellectuelle, le partage des possibilités commerciales à l'échelle régionale, le partage des canaux de capitaux, le partage de la circulation de marques et le partage des marchés internationaux » proposés par Ge sont la pierre angulaire du concept de grand partage. On peut dire que le livre The Age of Great Sharing est l'ouvrage fondateur de l'économie du grand partage.

Persévérer dans la pratique et travailler avec les acteurs mondiaux qui bâtissent cette économie

Comme le disait le philosophe Jean-Paul Sartre, « l'existence précède l'essence ». Bien que le concept de grand partage n'ait été proposé que récemment, l'incubateur d'entreprises chinois ToJoy a toujours mis en pratique l'idée à l'origine de cette théorie depuis plus de 30 ans : dans le cadre de l'examen minutieux des modèles d'affaires et du développement commercial, en regroupant les projets mondiaux, les capitaux, les talents, les canaux et les ressources du marché pour construire la plate-forme mondiale d'émancipation des entreprises ToJoy, et pour apporter l'accélérateur de licornes, son activité principale, au monde entier, dans le but de donner plus rapidement de grands moyens aux entreprises à l'échelle planétaire.

Les 100 millions de yuans versés par ToJoy vont non seulement parrainer le premier prix « GLASE » visant à encourager la recherche théorique et l'innovation des modèles d'affaires dans l'économie du partage, mais ils vont aussi être utilisés par GLASE pour étudier et classer les niveaux des différents pays dans l'économie du partage, de façon à ce que cette démarche puisse susciter une plus grande attention des pays du monde entier.

Au début de cette année 2020, le Sommet de Pékin du Forum mondial sur l'économie du partage a apporté une bouffée d'air printanier à l'économie du grand partage, qui soufflera dans la nouvelle décennie économique qui commence. ToJoy redoublera d'efforts et conjuguera ses forces à celles de nombreux partenaires commerciaux et d'autres acteurs ayant le même état d'esprit, venus de tous les horizons, pour contribuer à l'économie du grand partage.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1078821/ToJoy_1.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1078822/ToJoy_2.jpg

SOURCE ToJoy Shared Holding Group Co.,Ltd.