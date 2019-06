ToJoy Western Europe établie de façon officielle et vouée à la promotion mondiale du « partage de la joie »

L'installation de ToJoy Western Europe constitue pour ToJoy la mise en œuvre de sa proposition d'« entreprise sans frontières » ; d'un autre côté, ToJoy cherche à faire connaître dans le monde son esprit d'entreprise d'une façon « plus universelle » en faisant la promotion de son modèle novateur – son accélérateur d'entreprise mondiale. Ceci dotera les entreprises d'atouts supplémentaires à un rythme plus rapide et aidera des sociétés de premier plan planétaire à saisir des opportunités sur le marché mondial pour partager l'immense valeur ainsi générée.

ToJoy Shared Group, fondée en 1991, est une immense plateforme mondiale d'entreprise O2O ('en ligne vers hors ligne') se spécialisant dans l'accélération de sociétés licornes. ToJoy possède plus de 100 filiales à part entière et sociétés de portefeuille dans 38 villes dans le monde entier. Elle dispose de plus de 6 000 employés, dont plus de 700 investisseurs professionnels et cadres dirigeants. Dès ses débuts, avec pour mission « échelle d'entreprise, partage du succès », ToJoy s'est engagée à permettre aux entrepreneurs mondiaux de travailler ensemble pour échanger une valeur phénoménale.

ToJoy a par le passé établi sa présence à l'étranger aux États-Unis, en Europe, en Amérique latine, dans les pays de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est ainsi que dans d'autres pays et régions. Elle a installé des sièges de sociétés dans des villes comme Vienne, New York City et Hong Kong. ToJoy prépare également le déploiement de ses opérations dans des pays comme le Japon, la Corée du Sud et l'Inde. L'installation de ToJoy Western Europe représente pour ToJoy une nouvelle étape significative lui permettant d'accentuer son déploiement mondial. ToJoy West Europe sert aussi de point d'appui à un haut niveau pour la seconde phase de développement de ToJoy. Les invités présents à la cérémonie, la communauté politique internationale et les cercles d'affaires expriment leur haute opinion de ToJoy Western Europe à laquelle ils ont apporté un appui solide, leur optimisme s'adressant non seulement à une entreprise chinoise, mais encore à l'économie chinoise.

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/899963/ToJoy_Western_Europe.jpg

SOURCE ToJoy Shared Holding Group Co.,Ltd.