Tokiwa Phytochemical Co., Ltd. annonce une nouvelle étude de pointe qui confirme les bienfaits de SIRTMAX (R) sur l'espérance de vie en bonne santé

SAKURA, Japon, 26 avril 2021 /PRNewswire/ -- Tokiwa Phytochemical Co., Ltd. (ci-après « Tokiwa »), basé au Japon, est heureuse d'annoncer la publication d'un projet de recherche conjoint avec l'Université de Tokyo sur un extrait exclusif de « Kaempferia parviflora » (SIRTMAX (R)), communément appelé curcuma noir.

L'étude intitulée « L'éther de quercétine 3,5,7,3′,4′-pentaméthyl de 'Kaempferia parviflora' active directement et efficacement la SIRT1 humaine » a été publiée dans la revue « Communications Biology ». L'étude dirigée par Tokiwa et le professeur Koji Nagata révèle que l'éther de quercétine 3,5,7,3′,4′-pentaméthyl (KPMF-8), un composé actif de SIRTMAX (R), se lie directement à la protéine SIRT1 et active cette dernière bien plus efficacement que le resvératrol (activateur de SIRT connu). KPMF-8 interagit directement avec SIRT1 et stimule l'activité de SIRT1 en augmentant l'affinité de liaison de SIRT1 avec son substrat, le peptide Ac-p53. L'affinité de liaison entre SIRT1 et le peptide Ac-p53 a été multipliée par 8,2 par le KPMF-8, mais seulement par 1,4 par le resvératrol. De plus, l'activité intracellulaire de SIRT1 a été multipliée par 1,7 par le KPMF-8 mais seulement par 1,2 par le resvératrol.

Pourquoi activer la SIRT1 ? Le « gène Sirt1 », alias le gène de la longévité, recharge les mitochondries, qui ont tendance à se dégrader avec l'âge. En fait, la SIRT1 favorise la longévité humaine en régulant différentes voies de survie cellulaire, notamment en retardant la sénescence réplicative, en supprimant l'inflammation et en augmentant la résistance au stress hypoxique (manque d'oxygène) et thermique. Compte tenu de ses fonctions vitales, toute substance susceptible d'activer la SIRT1 présente un grand intérêt.

Le KPMF-8 est un composant de SIRTMAX (R), qui est un ingrédient sans OGM, sans gluten, sans produits laitiers, halal et casher. De plus, SIRTMAX (R) est 5 fois plus puissant que le resvératrol pour activer SIRT1. Grâce à cette nouvelle publication, qui vient s'ajouter aux preuves existantes, SIRTMAX (R) est en passe de devenir très demandé pour soutenir une espérance de vie plus saine grâce à ses propriétés prometteuses.

À propos de Tokiwa Phytochemical Co., Ltd.

Tokiwa a été fondée en 1949 à Chiba, au Japon. Première entreprise japonaise à se spécialiser dans la phytochimie, la société a fabriqué de nombreux extraits de plantes tout en menant des recherches inlassables sur leur efficacité. Grâce à cette nouvelle, Tokiwa prévoit de développer davantage ses activités et de contribuer à la santé humaine. Pour plus d'informations, consultez le site : https://www.tokiwaph.co.jp/en/

