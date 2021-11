Toko Token (TKO) cible les voyageurs du monde entier en s'associant à Travala.com

Les détenteurs de jetons TKO peuvent désormais réserver plus de 3 000 000 de produits de voyage dans plus de 230 pays, ce qui élargit davantage les services publics de TKO

JAKARTA, Indonésie, 8 novembre 2021 /PRNewswire/ -- Toko Token (TKO), le token utilitaire natif de Tokoscape, un écosystème cryptographique complet qui englobe une bourse numérique d'actifs cryptographiques (Tokocrypto), un centre communautaire hors ligne (T-Hub) et une place de marché NFT (TokoMall), s'associe à Travala.com, la première plateforme de réservation de voyages en ligne favorable aux crypto-monnaies, pour intégrer Toko Token (TKO) sur le site Internet de Travala. Grâce à cette intégration, les détenteurs de TKO peuvent utiliser ce token pour réserver plus de 2,2 millions d'hôtels et de maisons, plus de 600 compagnies aériennes et plus de 40 000 activités dans plus de 230 pays sur la plateforme en ligne de Travala.