Tokopedia annonce la participation de nombreuses stars à la première mondiale de l'événement « WIB : Indonesia K-Pop Awards » : BTS, BLACKPINK, TWICE, NCT Dream et bien d'autres

WIB: Indonesia K-Pop Awards est un événement de remise de prix par les communautés indonésiennes aux groupes mondiaux ultras populaires mentionnés ci-dessus pour lesquels les fans ont votés par l'entremise de Tokopedia. Il s'agira du premier spectacle de remise de prix dédié aux fans de K-pop en Indonésie, et les groupes y présenteront diverses performances spéciales.

Les communautés du monde entier pourront assister à l'événement WIB : Indonesia K-Pop Awards le 25 novembre de 19 h à 21 h, heure de Jakarta (UTC+7) sur Tokopedia Play dans l'application de Tokopedia et sur la chaîne YouTube officielle de l'entreprise. Les fans pourront regarder l'événement en cliquant ici. Ils sont même encouragés à programmer des rappels pour ne pas rater la première.

« En plus de permettre aux fans de K-Pop en Indonésie et dans le monde de voir leurs stars favorites, nous espérons assurer que Tokopedia demeure d'actualité et faire connaître l'Indonésie sur la scène mondiale », a déclaré Kevin Mintaraga, directeur du marketing et vice-président principal de Tokopedia.

La participation de divers groupes sud-coréens ultra populaires à l'échelle mondiale aux précédentes campagnes Indonesia Shopping Time (Waktu Indonesia Belanja ou WIB) de Tokopedia a été très bien accueillie, déclenchant même des conversations sur les médias sociaux, jusqu'à devenir des sujets d'actualité de premier plan partout dans le monde.

La campagne WIB de Tokopedia se tient régulièrement du 25e au dernier jour de chaque mois. Elle permet aux Indonésiens de trouver une variété de produits grâce à diverses offres emballantes visant à rendre le shopping plus efficace.

À propos de Tokopedia

Tokopedia, une société de technologie indonésienne, vise à démocratiser le commerce grâce à la technologie. Son objectif est de bâtir un super écosystème à partir duquel n'importe qui peut entreprendre et découvrir n'importe quoi. À ce jour, Tokopedia a habileté des millions de commerçants et d'utilisateurs sur l'ensemble du marché, y compris le domaine des biens numériques, des technologies financières et de paiement, de la logistique et de l'exécution, dont Mitra Tokopedia.

Vidéo - https://mma.prnewswire.com/media/1691974/Tokopedia_WIB_Indonesia_Kpop_Awards_Lineup_Announcement.mp4

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1691975/Tokopedia_1__3.jpg

SOURCE Tokopedia