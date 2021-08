Tolly verifica que a solução CloudCampus da Huawei lidera o setor em cinco recursos críticos de rede de campus

NANJING, China, 6 de agosto de 2021 /PRNewswire/ -- O Tolly Group, um laboratório de testes independente de renome mundial, divulgou recentemente os resultados comparativos de testes de soluções de rede de campus de fornecedores líderes. Os resultados mostram que a solução CloudCampus da Huawei lidera o setor em cinco recursos críticos de rede de campus: arquitetura de solução, gerenciamento automatizado de rede, operações e manutenção inteligentes (O&M) e garantia de experiência, segurança de rede e abertura.

Conectar de forma inteligente todos esses recursos e migrar serviços para as nuvens são duas megatendências observadas pelas redes de campus em meio à transformação digital corporativa em curso. Os CIOs empresariais e gerentes de rede de hoje lutam para garantir a experiência do usuário e do aplicativo diante dos serviços em constante mudança.

Com base nesse cenário, o Tolly estruturou 61 casos de teste, 27 dos quais são novos, seguindo o princípio de construir uma rede de campus centrada em experiência e girando em torno de todo o ciclo de vida de O&M de rede, desde o planejamento e construção até a manutenção e otimização. Sob o mesmo ambiente de testes, os engenheiros do Tolly testaram de forma rigorosa e abrangente a solução CloudCampus da Huawei e uma solução comparável de outro fornecedor líder do setor.

Os resultados dos testes mostram que a solução de Cloud Campus da Huawei supera o concorrente ao oferecer arquitetura mais simples, nível mais alto de automação, O&M mais inteligente, convergência mais forte de segurança de rede e melhor abertura para fácil interoperabilidade com ofertas de fornecedores terceirizados. Com vantagens nesses cinco recursos críticos, a solução CloudCampus da Huawei pode ajudar as empresas a reduzir o tempo e o investimento em O&M de TI. Também pode ajudar as empresas a construir redes centradas no usuário para reduzir as reclamações dos usuários, melhorar a estabilidade e confiabilidade da rede, reduzir os custos de O&M e melhorar a eficiência operacional.

Kevin Tolly, fundador e CEO do Tolly Group, disse: "De acordo com nossos testes abrangentes, estamos impressionados com os recursos atraentes da solução CloudCampus da Huawei, como arquitetura de gerenciamento em um só lugar, gerenciamento automatizado de ciclo de vida completo e O&M inteligente. Acreditamos que a solução da Huawei capacitará as empresas a aproveitar novas oportunidades decorrentes da transformação digital na era da nuvem."

"Estamos entusiasmados que o Tolly tenha realizado testes independentes e rigorosos da solução CloudCampus da Huawei. O relatório de teste do Tolly é de grande ajuda para clientes de todos os tipos e tamanhos para entender melhor a solução CloudCampus da Huawei", disse Li Xing, presidente do Campus Network Domain, Data Communication Product Line da Huawei. "Olhando para o futuro, continuaremos a seguir nossa "rede totalmente sem fio, uma rede global, gestão de nuvem e filosofia de O&M inteligente e fornecer aos clientes e parceiros os produtos e soluções de rede de campus mais avançados."

Para mais informações, baixe o relatório completo Tolly em https://e.huawei.com/en/material/networking/campus-network/eca05e2f7a754b75b568fedbe5b64143.

Para saber mais sobre a solução CloudCampus da Huawei, acesse: https://e.huawei.com/en/solutions/business-needs/enterprise-network/campus-network.

