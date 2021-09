Tom Golisano przeznacza 30 milionów dolarów na rzecz Olimpiad Specjalnych, co pozwoli rozszerzyć usługi zdrowotne dla osób z niepełnosprawnością intelektualną na całym świecie

„Inwestując w nasze Zdrowe Społeczności, pan Golisano umożliwia nam rozszerzenie działalności na setki nowych regionów w kraju i na świecie - powiedziała dr Alicia Bazzano, dyrektor ds. zdrowia Olimpiad Specjalnych. - Ten wyjątkowy datek pojawia się w decydującym momencie dla naszej ogólnoświatowej społeczności, ponieważ podczas obecnej pandemii widzieliśmy, w jak niewielkim stopniu ta populacja była traktowana priorytetowo".

Osoby z niepełnosprawnością intelektualną umierają średnio o 16-20 lat wcześniej niż ogół populacji. Najczęściej zgonom tym można zapobiec i wynikają one z uleczalnych schorzeń, takich jak zaparcia, napady drgawkowe czy choroby serca. W czasie pandemii wiele osób z niepełnosprawnością intelektualną nie miało dostępu do podstawowej opieki i środków, takich jak respiratory czy szczepionki.

Badanie opublikowane na początku tego roku w New England Journal of Medicine (NEJM) Catalyst , wykazało, że osoby z niepełnosprawnością intelektualną są prawie sześć razy bardziej narażone na śmierć z powodu COVID niż populacja ogólna. Pandemia uwypukliła fakt, że osoby takie historycznie nie były postrzegane jako priorytet w dostępie do efektywnej opieki zdrowotnej.

W ciągu najbliższych pięciu lat Olimpiady Specjalne przybliżą świat do włączenia w opiekę zdrowotną osób z niepełnosprawnością intelektualną poprzez szereg strategicznych działań, w tym:

Przeprowadzenie trzech milionów fizycznych i zdalnych badań przesiewowych w ponad 100 krajach oraz zapewnienie dalszej opieki.

Poprawa ogólnego stanu zdrowia i sprawności fizycznej 600.000 sportowców.

Dotarcie do 650000 najmłodszych dzieci z niepełnosprawnością intelektualną i ich rodzin - udostępnienie im usług wczesnej interwencji, aby mogły wcześniej chodzić, biegać, skakać i bawić się.

Utworzenie Wirtualnego Uniwersytetu Golisano zapewniającego szkolenia dla dodatkowych 100000 pracowników służby zdrowia, co umożliwi im leczenie osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Stworzenie pierwszego w historii Międzynarodowego Raportu o Zdrowiu Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną - raport ten będzie zawierał ocenę różnic pomiędzy systemami opieki zdrowotnej, co pozwoli na rozwój integracyjnych polityk i praktyk w krajach docelowych.

Olimpiady Specjalne jako największy orędownik zdrowia osób z niepełnosprawnością intelektualną, dążą do zapewnienia tej części populacji dostępu do opieki zdrowotnej zmieniającej życie. Od 2012 roku Tom Golisano i jego fundacja traktują priorytetowo potrzeby zdrowotne osób z ID, przeznaczając poprzednie darowizny o łącznej wartości 37 milionów dolarów na pomoc w osiągnięciu równości zdrowotnej dla osób z ID na całym świecie, począwszy od uruchomienia programu Olimpiad Specjalnych Zdrowe Społeczności.

„Z przyjemnością udzielam dalszego wsparcia finansowego dla niezwykłej pracy Olimpiad Specjalnych w zakresie zdrowia, która daje osobom z niepełnosprawnością intelektualną i rozwojową lepszy dostęp do usług zdrowotnych i możliwość prowadzenia szczęśliwszego, bardziej produktywnego życia - powiedział Golisano. - Wpływ Olimpiad Specjalnych na zdrowie osób z niepełnosprawnością intelektualną jest naprawdę imponujący - podobnie jak strategia, jaką przyjęto, by wykorzystać ten sukces w ciągu najbliższych kilku lat. Koncentracja na pomiarach, standaryzacji praktyk, wczesnej diagnozie, wyszkolonym personelu oraz systemach zdrowotnych, które wykazują się polityką integracyjną, pozwoli Olimpiadom Specjalnym skutecznie wspierać nasz wspólny cel, jakim jest równość zdrowotna".

„W ciągu minionych dziesięciu lat wkład Toma w wysokości 67 milionów dolarów pomógł nam rozszerzyć programy zdrowotne z lokalnych i regionalnych usług zdrowotnych do ponad 120 Zdrowych Społeczności - powiedział dr Timothy Shriver, prezes Olimpiad Specjalnych. - Tom oraz dyrektor wykonawczy Fundacji Ann Costello pozostają wizjonerami w zakresie zmniejszania różnic zdrowotnych i poprawy jakości życia osób o różnych potrzebach. Wykazują się oni konsekwencją i otwartością w swoim zaangażowaniu na rzecz zdrowia fizycznego i społeczno-emocjonalnego osób z niepełnosprawnością intelektualną. Pragniemy podziękować im za ich przywództwo, partnerstwo i pasję w dążeniu do zapewnienia bardziej sprawiedliwej opieki zdrowotnej dla naszej grupy społecznej".

Organizacja Olimpiad Specjalnych Zdrowie, powołana do życia przez Fundację Golisano, a w Stanach Zjednoczonych we współpracy z amerykańskimi Centrami Kontroli i Prewencji Chorób, tworzy rzeczywistość, w której osoby z niepełnosprawnością intelektualną mają wszelkie możliwości bycia zdrowymi i mogą w pełni korzystać z tych samych programów i usług zdrowotnych, które są dostępne dla tych osób. Olimpiady Specjalne przeprowadziły 2,5 miliona bezpłatnych badań zdrowotnych w 146 krajach i przeszkoliły prawie 350000 pracowników służby zdrowia. Organizacja inwestuje w koncepcję promocji zdrowia przez całe życie, służąc dożywotnio jako partner zdrowotny dla każdej osoby z niepełnosprawnością intelektualną.

Olimpiady Specjalne

Organizacja Olimpiad Specjalnych, założona w 1968 roku, jest międzynarodowym ruchem mającym na celu położenie kresu dyskryminacji osób z niepełnosprawnością intelektualną. Poprzez sport, edukację, zdrowie i przywództwo wspierana jest akceptacja wszystkich ludzi. Przy udziale ponad sześciu milionów sportowców i partnerów Special Olympics Unified Sports® w ponad 190 krajach i terytoriach oraz ponad miliona trenerów i wolontariuszy, Olimpiady Specjalne każdego roku organizują ponad 30 dyscyplin sportowych o charakterze olimpijskim oraz ponad 100000 zawodów i konkursów . Kontakt: Twitter, Facebook , YouTube , Instagram , LinkedIn oraz https://medium.com/specialolympics. Więcej informacji na stronie www.SpecialOlympics.org .

Tom Golisano i Fundacja Golisano

Tom Golisano - przedsiębiorca, filantrop oraz obywatelski lider - jest założycielem i prezesem zarządu Paychex, Inc., największego krajowego dostawcy rozwiązań outsourcingowych w zakresie płac, zasobów ludzkich i świadczeń, zatrudniającego ponad 14000 pracowników i posiadającego 100 biur w całym kraju, obsługujących ponad pół miliona małych i średnich przedsiębiorstw. Wizja, wytrwałość i działanie Toma Golisano pozostawiły niezatarty ślad w szerokim spektrum spraw, które mają wpływ na życie codzienne - w biznesie, opiece zdrowotnej, edukacji, polityce wyborczej, polityce i reformie podatkowej. Jego osobisty wkład w działalność filantropijną na rzecz szpitali, instytucji edukacyjnych i innych organizacji przekracza 330 milionów dolarów. Tom Golisano, będący gorącym orędownikiem godności i integracji, wykorzystał swojego pionierskiego ducha do założenia Fundacji Golisano , której celem jest uczynienie świata lepszym miejscem dla osób z niepełnosprawnością intelektualną i rozwojową. Utworzona w 1985 roku Fundacja Golisano jest obecnie jedną z największych prywatnych fundacji w Stanach Zjednoczonych, zajmującą się wyłącznie wspieraniem programów na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną i rozwojową. Dysponując majątkiem o wartości 45 milionów dolarów brutto, przyznaje rocznie ponad 2 miliony dolarów dotacji w ramach programu „Wyobrażenie możliwości", wspierając rodziny, walcząc o ich godność i zapewniając osobom z IDD możliwość rozwoju w ich społecznościach.

Materiał zdjęciowy - https://mma.prnewswire.com/media/1627025/Ann_Costello_and_Tom_Golisano.jpg

SOURCE Special Olympics