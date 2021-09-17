Том Голисано жертвует $30 млн Специальной Олимпиаде на расширение медицинских услуг

«Инвестируя в нашу программу "Здоровые сообщества", г-н Голисано позволит нам расширить географию своей деятельности на сотни новых регионов страны и мира, — заявила д-р Алисия Баццано (Alicia Bazzano), главный инспектор здравоохранения Специальной Олимпиады. — Это новое пожертвование поступает в критически важный момент для нашего глобального сообщества, поскольку во время этой пандемии мы увидели, насколько низкий приоритет отводится этой группе населения».

Люди с ограниченными интеллектуальными возможностями умирают в среднем на 16-20 лет раньше по сравнению со среднестатистическими жителями. В большинстве случаев эти смерти, которые можно было бы предотвратить, наступают в результате излечимых заболеваний, в частности засорения желудка, эпилептических припадков и болезней сердечно-сосудистой системы. Во время пандемии многие люди с ограниченными интеллектуальными возможностями не имели доступа к критически важной медицинской помощи при заражении COVID-19 и таким ресурсам, как аппараты искусственной вентиляции легких и вакцины.

Результаты исследования, опубликованного ранее в этом году в издании New England Journal of Medicine (NEJM) Catalyst, показали, что люди с ограниченными интеллектуальными возможностями умирают от COVID в шесть раз чаще, чем среднестатистические жители. Пандемия усилила последствия того, что люди с интеллектуальными нарушениями традиционно не рассматриваются в качестве приоритетной группы для обеспечения равного доступа к медицинскому обслуживанию.

В течение следующих пяти лет Специальная Олимпиада приблизит мир к доступности медицинского обслуживания для людей с ограниченными интеллектуальными возможностями посредством целого ряда ключевых стратегических мер, включая:

Достижение трехмиллионного показателя по числу стационарных и виртуальных медицинских обследований более чем в 100 странах и обеспечение последующего врачебного наблюдения.

более чем в 100 странах и обеспечение последующего врачебного наблюдения. Улучшение общего состояния здоровья и физической подготовки 600 тысяч спортсменов .

. Охват 650 тысяч детей младшего возраста с задержкой умственного развития и членов их семей с целью их обеспечения услугами раннего лечебно-терапевтического вмешательства, которые давали бы им возможность раньше начинать ходить, бегать, прыгать и играть.

с целью их обеспечения услугами раннего лечебно-терапевтического вмешательства, которые давали бы им возможность раньше начинать ходить, бегать, прыгать и играть. Создание Виртуального университета Голисано (Golisano Virtual University) для подготовки еще 100 тысяч работников здравоохранения , обеспечивающей им возможность лечить людей с ограниченными интеллектуальными возможностями.

, обеспечивающей им возможность лечить людей с ограниченными интеллектуальными возможностями. Подготовка первого в истории Всемирного доклада о состоянии здоровья людей с ограниченными интеллектуальными возможностями, в котором будет дана оценка неравенству в системах здравоохранения с целью разработки правил и процедур учета индивидуальных особенностей в целевых странах.

Являясь ведущим приверженцем охраны здоровья людей с особенностями интеллектуального развития, Специальная Олимпиада способствует обеспечению доступности медицинского обслуживания, меняющей качество жизни этой группы населения. С 2012 года Том Голисано и его фонд уделяют приоритетное внимание потребностям людей с УО в медицинской помощи, пожертвовав ранее в общей сложности 37 миллионов долларов на обеспечение равенства в вопросах здравоохранения для людей с УО по всему миру, начиная с запуска программы «Здоровые сообщества Специальной Олимпиады».

«Я с радостью продолжаю оказывать финансовую поддержку той чрезвычайно важной деятельности Специальной Олимпиады в области здравоохранения, которая обеспечивает людям с ограниченными интеллектуальными возможностями и умственной отсталостью повышение доступности медицинского обслуживания и возможность жить более счастливой и полноценной жизнью, — сказал г-н Голисано. — Влияние Специальной Олимпиады на здоровье людей с УО впечатляет — равно как и ее стратегия развития этого успеха в течение следующих нескольких лет. Особое внимание, уделяемое исследованиям, стандартизации практик, ранней диагностике, подготовке кадров и системам здравоохранения, демонстрирующим политику равнодоступности, будет эффективно способствовать Специальной Олимпиаде в достижении нашей общей цели, заключающейся в обеспечении равенства в вопросах здравоохранения».

«За последнее десятилетие предоставленные Томом 67 миллионов долларов помогли нам расширить свои программы в сфере здравоохранения с местных и региональных медицинских служб здравоохранения до более чем 120 "Здоровых сообществ", — заявил председатель Специальной Олимпиады д-р Тимоти Шрайвер (Timothy Shriver). — Том и исполнительный директор Фонда Энн Костельо (Ann Costello) являются идеологами сокращения неравенства в области здравоохранения и повышения качества жизни людей с различными способностями. Они последовательны и откровенны в своем стремлении к обеспечению физического и социально-эмоционального здоровья людей с особенностями интеллектуального развития. Мы благодарим их за лидерство, партнерство и страстное желание сделать медицинское обслуживание более справедливым для нашей группы населения».

Программа Special Olympics Health, реализация которой стала возможной благодаря Фонду Голисано (Golisano Foundation), а в Соединенных Штатах — также сотрудничающим с ним Центрам по контролю и профилактике заболеваний США, создает мир, в котором люди с особенностями интеллектуального развития имеют все возможности для того, чтобы быть здоровыми, и могут в полной мере пользоваться теми же медицинскими программами и услугами, которые доступны для людей без умственной отсталости. В рамках Специальной Олимпиады было проведено 2,5 миллиона бесплатных медицинских обследований в 146 странах и подготовлено около 350 тысяч медицинских работников. Организация вкладывает средства в реализацию «пожизненного» подхода, выступая в качестве партнера по здравоохранению для всех людей с особенностями интеллектуального развития на всем протяжении их жизни.

Информация о Специальной Олимпиаде

Специальная Олимпиада, основанная в 1968 году, представляет собой всемирное движение, направленное на прекращение дискриминации в отношении людей с ограниченными интеллектуальными возможностями. Мы способствуем благосклонному отношению ко всем людям, используя возможности спорта и программ в сферах образования, здравоохранения и развития лидерских качеств. Специальная Олимпиада, насчитывающая более шести миллионов спортсменов и партнеров Special Olympics Unified Sports® более чем в 190 странах и регионах, а также более миллиона тренеров и волонтеров, ежегодно проводит более 30 спортивных мероприятий олимпийского типа и более 100 тысяч игр и соревнований. Следите за нашими новостями в социальных сетях Twitter, Facebook, YouTube, Instagram, LinkedIn и в нашем блоге на платформе Medium. Более подробная информация представлена на сайте по адресу: www.SpecialOlympics.org.

Информация о Томе Голисано и Golisano Foundation

Том Голисано — предприниматель, филантроп и общественный деятель — является основателем и председателем правления компании Paychex, Inc., одного из ведущих в стране поставщиков систем учета заработной платы, управления кадрами и организации аутсорсинга, имеющего более 14 тысяч сотрудников и 100 представительств по всей стране, обслуживающих свыше полумиллиона малых и средних предприятий. Его дальновидность, упорство и динамизм оставили неизгладимый след в широком спектре вопросов, затрагивающих нашу жизнь, включая бизнес, здравоохранение, образование, избирательные процедуры, политику и налоговую реформу. Его личные благотворительные взносы в пользу больниц, образовательных учреждений и других организаций превышают 330 миллионов долларов. Будучи неистовым поборником достоинства и инклюзивности, Том Голисано вложил свой новаторский дух в создание Фонда Голисано Golisano Foundation, чтобы помочь сделать мир более благоприятным местом для людей с ограниченными интеллектуальными возможностями и умственной отсталостью. Фонд Голисано, основанный в 1985 году, в настоящее время является одним из крупнейших частных фондов в Соединенных Штатах, специализирующимся исключительно на программах поддержки людей с ограниченными интеллектуальными возможностями и умственной отсталостью. Располагая активами общей стоимостью 45 миллионов долларов США, он ежегодно выделяет более 2 миллионов долларов в виде грантов "Imagining the Possibilities" («Представления о возможностях»), отстаивая интересы семей, борющихся за свое достоинство, и предоставляя людям с особенностями интеллектуального развития и умственной отсталостью возможность процветания в своих сообществах.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1627025/Ann_Costello_and_Tom_Golisano.jpg

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