Tom Gruber, cofondateur de Siri, rejoint Sherpa.ai en tant que conseiller stratégique

Ce pionnier de l'assistance numérique aidera Sherpa.ai, spécialisé en assistance numérique prédictive, à continuer la mise au point de fonctions d'intelligence artificielle d'avant-garde, proactives et prédictives

BILBAO, Espagne et PALO ALTO, Californie, 23 juillet 2019 /PRNewswire/ -- Sherpa.ai, l'une des principales sociétés d'assistance numérique prédictive et d'intelligence artificielle a annoncé ce jour que Tom Gruber, cofondateur et directeur technique de Siri, intégrera la société au poste de conseiller stratégique. Gruber travaillera avec l'équipe de Sherpa.ai au développement de nouvelles fonctions basées sur l'IA. En vertu de l'accord, Sherpa.ai sera la seule société d'assistant numérique à laquelle il apportera son conseil.

Siri Co-Founder Tom Gruber Joins Sherpa.ai as Strategic Advisor

L'intégration de Gruber représente un jalon important pour la société basque, car il est considéré comme l'un des meilleurs experts mondiaux en intelligence artificielle et en assistants numériques.

« L'arrivée de Tom Gruber dans notre société montre clairement que nous sommes à l'avant-garde mondiale en termes d'intelligence artificielle et d'assistants numériques », a déclaré Xabi Uribe-Etxebarria, fondateur et PDG de Sherpa.ai. « La mission de Sherpa est de faire croître et d'accélérer le potentiel humain par la mise en œuvre de l'intelligence artificielle personnelle et l'expérience et la vision de Tom sont parfaitement alignées avec cette mission. »

« J'ai pu visiter le siège social de la société à Bilbao et j'ai été impressionné par leur technologie en matière d'intelligence artificielle. Parmi les sociétés d'assistants numériques que j'ai connues, je suis très impressionné par le produit et l'équipe de Sherpa.ai, raison pour laquelle j'ai décidé de les rejoindre », a ajouté Tom Gruber.

Tom Gruber est un chercheur, concepteur et entrepreneur qui met l'accent sur la technologie pour accroître l'intelligence et le bien-être de l'être humain. Il a été cofondateur et directeur de la technologie de l'équipe qui a créé Siri, repris par Apple en 2010. Chez Apple pendant huit ans, Tom a dirigé le Groupe de développement avancé qui a conçu et mis au point le prototype de nouvelles capacités pour Siri et des produits connexes qui apportent de l'intelligence à l'interface.

Tout au long de sa carrière, Gruber a appliqué la technologie de l'intelligence artificielle au service de la connaissance humaine, individuelle et collective. Il a fondé des entreprises pour soutenir la coopération entre les individus et le partage des connaissances, et ses recherches à l'Université de Stanford ont jeté les bases du partage d'information sémantique et du Web sémantique.

Gruber sera conseiller chez Sherpa.ai en vue du développement de la prochaine génération de caractéristiques pour les assistants numériques, comme la personnalisation prédictive et proactive.

Sherpa.ai propose un assistant numérique en marque blanche, en partenariat avec les grands constructeurs automobiles et les opérateurs télécoms et a récemment conclu une levée de fonds de 15 millions de dollars pour accélérer sa croissance.

Récemment, Sherpa.ai a lancé d'importants nouveaux produits, comme la plateforme Sherpa.ai Conversational OS, qui permet à la technologie des assistants numériques d'être intégrée dans tous les dispositifs, et le moteur Sherpa.ai Predictive and Recommending Engine, grâce auquel les sociétés peuvent équiper tout type de produit d'une technologie prédictive.

De plus, au mois d'avril, la société a présenté Sherpa News, une application d'actualités gratuite, basée sur l'intelligence artificielle, disponible sur Android et iOS, qui vient compléter le catalogue d'applications mobiles, ainsi que Sherpa Assistant, l'assistant numérique qui a été téléchargé des millions de fois depuis son lancement.

À propos de SHERPA.AI

Sherpa.ai, dont le siège se trouve à Bilbao et dans la Silicon Valley, est un chef de file dans les algorithmes d'intelligence artificielle. Ses produits comprennent l'assistant numérique basé sur des algorithmes puissants, avec des capacités conversationnelles et prédictives qui permettent à l'assistant d'apprendre des utilisateurs et d'anticiper leurs besoins avant même qu'ils n'aient à le demander.

La technologie de Sherpa.ai est également conçue pour ajouter de l'intelligence artificielle à certains produits, comme les automobiles, les écouteurs intelligents, les enceintes, les appareils électroménagers et autres accessoires électroniques. La société a conclu une entente avec la marque allemande Porsche, entre autres. Sherpa.ai propose également une application gratuite pour smartphones et tablettes, préinstallée sur les smartphones Samsung depuis 2016.

Pour en savoir plus à propos de Sherpa.ai : http://www.sherpa.ai

Télécharger l'application Sherpa News pour Android : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sherpa.newsapp

Télécharger l'application Sherpa News pour iOS :

https://itunes.apple.com/app/sherpa/id1455323180

Télécharger l'application Sherpa Assistant pour Android : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sherpa.asistentesherpa&hl=es

Télécharger l'application Sherpa Assistant pour iOS :

https://apps.apple.com/es/app/sherpa-assistant/id1034759666

À propos de Xabi Uribe-Etxebarria

Xabi Uribe-Etxebarria est un entrepreneur accompli, fondateur et PDG de Sherpa.ai (l'assistant numérique prédictif basé sur de puissants algorithmes d'intelligence artificielle). Xabi a reçu de nombreux prix et récompenses et a été nommé l'un des meilleurs innovateurs de moins de 35 ans par le MIT Technology Review. Xabi a également fait partie de la liste « The 100 of the Year », publiée par le journal EL PAÍS, le désignant parmi les cent personnes les plus influentes d'Amérique latine. Xabi est également mentor à la Saïd Business School de l'université d'Oxford.

À propos de Tom Gruber

Tom Gruber est concepteur de produit et entrepreneur et il figure parmi les premiers dans l'intelligence artificielle, qui utilise la technologie pour aider à mieux vivre. Il a dirigé l'équipe qui a conçu l'assistant virtuel Siri, puis il a dirigé le groupe de développement avancé chez Apple pendant huit ans. Avant cela, il a dirigé la conception et la technologie d'entreprises pionnières dans le domaine des systèmes collectifs de connaissances et de la gestion collaborative des connaissances, qui recueillent les contributions collectives de personnes travaillant ensemble, en ligne. Ses recherches en intelligence artificielle, plus particulièrement sur l'ingénierie ontologique, ont contribué à jeter les bases du Web sémantique. Il a conseillé des entreprises en matière de collaboration et de réseautage social, de traitement sémantique de l'information et d'interfaces utilisateur intelligentes.

Tom fait la promotion d'une philosophie de l'IA humaniste, qu'il a présentée lors d'une conférence TED qui a eu beaucoup de succès. Il a fait partie des membres fondateurs du Partenariat sur l'IA au profit des personnes et de la société et il soutient le Centre de technologie humaine. Il conseille les entreprises et les organismes à but non lucratif qui utilisent la technologie pour avoir un effet positif sur l'humanité.

