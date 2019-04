TOMA DOS de Satoshi: nuevo protocolo de blockchain listo para acercar las divisas digitales a la gente común

ZUG, Suiza, 7 de abril de 2019 /PRNewswire/ -- Una fundación suiza de beneficio público, la Swiss Shakti Foundation, cuya sede se encuentra en Zug (Suiza), está a punto de presentar una divisa basada en blockchain denominada Shakti Coin (SXE) que promete inaugurar una nueva era del dinero inteligente. La nueva "stablecoin" (moneda estable) se basa en un revolucionario protocolo de blockchain llamado Proof-of-Effort (PoE), pensado para democratizar la minería y hacer de la Shakti Coin el medio de intercambio más práctico del mundo.

Esta novedad llega una década después del lanzamiento de Bitcoin, la primera divisa del mundo basada en blockchain desarrollada por Satoshi Nakamoto. Los desarrolladores de la Shakti Coin aprendieron de los puntos fuertes de Bitcoin, así como de sus defectos, para desarrollar un verdadero medio de intercambio para transacciones diarias. Los puntos destacables de la Shakti Coin incluyen su facilidad de uso, su valor estable, su cumplimiento legal, velocidades de más de 10.000 transacciones por segundo (TPS), transferencias directas de billetera a billetera, así como una minería democratizada y energéticamente eficiente.

El protocolo PoE reemplaza al protocolo Proof-of-Work, de alto consumo de energía, usado por Bitcoin y otros, sin comprometer la seguridad. Por ejemplo, una computadora dedicada a la minería de Shakti Coin consumiría aproximadamente la misma energía que un servidor de correo electrónico promedio. Este nuevo protocolo exclusivo de minería de divisas digitales, PoE, elimina el consumo de energía problemático al mismo tiempo que establece una capacidad para escalar. La nueva moneda tiene también un importante elemento de bien social, pues promueve la educación y la inclusión financiera en todo el mundo.

La Shakti Coin ve el cumplimiento como una de las claves para la facilidad de uso. Con ese fin, la divisa se ha diseñado en torno a las mejores prácticas de conocimiento del cliente (KYC), así como las normas AML, CTFA y otras destinadas a frustrar los usos ilícitos. La organización trabaja con proveedores de servicios para promover también el cumplimiento mundial país por país.

Las operaciones diarias de Shakti Coin son dirigidas por SXE Network Operations LLC, con sede en Berkeley, California. La oficina de Berkeley tiene el mandato de lograr el cumplimiento normativo y las mejores prácticas. SXE Network Operations es responsable también del mantenimiento y desarrollo de la Shakti Blockchain Network y la aplicación Shakti Wallet, la suscripción de mineros y el aseguramiento de un despliegue y uso ordenado de los usuarios en todo el mundo.

Propiedad distribuida

La Shakti Coin preserva el mandato singular de Satoshi de poner la propiedad en manos de las personas. La red pertenecerá y será operada en un 100% por el público; cualquiera puede participar en la minería de Shakti Coin y ninguna moneda será "preminada". No se realizará una oferta inicial de monedas (ICO). La Fundación se propone financiar el lanzamiento de la SXE Coin basándose en la venta de licencias de minería.

El Proyecto Shakti es una iniciativa de base popular. Fue iniciado por padres comunes, educadores y aficionados a la blockchain. Durante más de dos años, esta iniciativa ha contado con el apoyo de voluntarios de más de 30 países en cinco zonas horarias. ¿Qué es lo que los aglutina? La idea de que la divisa puede ser un catalizador para el cambio social. En las próximas semanas, la Fundación Shakti publicará su libro blanco y comenzará a aceptar solicitudes para minar Shakti Coin. Estos son los primeros pasos de un movimiento que la Fundación Shakti cree que revolucionará la economía global. Pueden encontrarse detalles sobre la Shakti Coin en https://www.shakticoin.com.

Acerca de nosotros:

La Swiss Shakti Foundation es una organización sin fines de lucro de Crypto Valley, en Zug (Suiza), dedicada a llevar la Shakti Coin al mundo. El proyecto Shakti es una iniciativa internacional de base popular que existe independientemente de cualquier afiliación industrial, gubernamental, religiosa o con partidos políticos. Antes de la creación de la Fundación, el proyecto se llevaba a cabo bajo el nombre "Two Guys from the Milky Way" (en alusión al equipo de desarrollo de juegos favorito de los desarrolladores).

Shakti Coin es la divisa digital más práctica del mundo. Conozca más en https://www.shakticoin.com.

ONGs - Acabemos con la pobreza infantil.

