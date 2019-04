TOMADA DOIS de Satoshi: Novo protocolo da cadeia de blocos pronto para levar a moeda digital para as massas

ZUG, Suíça, 7 de abril de 2019 /PRNewswire/ -- A Swiss Shakti Foundation, uma fundação suíça destinada ao benefício público e sediada em Zug, na Suíça, está prestes a revelar a moeda Shakti Coin (SXE) baseada na cadeia de blocos que promete pôr em marcha uma nova era do dinheiro inteligente. Esta nova stablecoin baseia-se em um protocolo revolucionário de cadeia de blocos denominado prova de esforço (Proof-of-Effort - PoE) e destina-se a democratizar a mineração e tornar a Shakti Coin a forma de câmbio mais prática do mundo.

Esta notícia chega uma década após o lançamento da Bitcoin, a primeira moeda do mundo baseada na cadeia de blocos desenvolvida por Satoshi Nakamoto. Os desenvolvedores da Shakti Coin analisaram os pontos fortes e também os defeitos da Bitcoin para criar uma forma de câmbio legítima para as transações do dia a dia. Entre os destaques da Shakti Coin estão a facilidade de uso, o valor estável, a conformidade legal, velocidades de acima de 10.000 transações por segundo (TPS), transferências diretas de carteira a carteira, além da mineração tanto democratizada como energeticamente eficiente.

O protocolo PoE substitui o protocolo prova de trabalho (Proof-of-Work) que requer muita energia usado pela Bitcoin e outros sem pôr em risco a segurança. Por exemplo, um computador dedicado à mineração de Shakti Coin consumiria quase a mesma energia que um servidor de e-mails comum. O PoE, o protocolo de mineração único da nova moeda digital elimina o consumo de energia problemático estabelecendo capacidade de escalonamento. A nova moeda oferece também um grande elemento de bem social ao encorajar a educação e a inclusão financeira globalmente.

A Shakti Coin considera a conformidade como uma das chaves para a facilidade de uso. Para isso, a moeda foi projetada em torno das melhoras práticas conheça seu cliente (know-your-customer - KYC) assim como de AML, CTFA e outras normas para impedir o uso ilícito. A organização está também buscando a conformidade mundial de país a país ao trabalhar com provedores de serviços.

As operações diárias da Shakti Coin são dirigidas pela SXE Network Operations LLC, com sede em Berkeley, na Califórnia. O escritório em Berkeley tem a função de obter a conformidade regulatória e as melhores práticas. A SXE Network Operations é também responsável pela manutenção e desenvolvimento do aplicativo da carteira Shakti e da rede da cadeia de blocos Shakti, pela inscrição de mineradores, pela garantia de um lançamento organizado e aceitação pelos usuários globalmente.

Posse distribuída

A Shakti Coin preserva a função singular de Satoshi que estabelece que a posse esteja nas mãos do povo. A rede será 100% operada e de propriedade do público, qualquer pessoa pode participar na mineração da Shakti Coin e nenhuma moeda será pré-minerada. Não será realizada nenhuma oferta inicial de moedas (initial coin offering - ICO). A fundação visa financiar o lançamento da SXE Coin com base na venda das licenças de mineração.

O Projeto Shakti é uma iniciativa de base comunitária. Foi iniciado por pais e mães, educadores e entusiastas da cadeia de blocos. Por mais de dois anos, a iniciativa contou com o apoio de voluntários originados de mais de 30 países, em cinco fusos horários diferentes. Qual é o elemento que os une? A ideia de que a moeda possa ser um catalisador para a mudança social. Nas próximas semanas, a Fundação Shakti publicará seu artigo técnico e começará a aceitar solicitações para a mineração da Shakti Coin. A fundação acredita que esses sejam os primeiros passos em direção a um movimento que revolucionará a economia global. Para detalhes sobre a Shakti Coin acesse https://www.shakticoin.com.

Sobre nós:

A Swiss Shakti Foundation é uma organização sem fins lucrativos em Crypto Valley - Zug, na Suíça dedicada a levar a Shakti Coin para todo o mundo. O projeto Shakti é uma iniciativa internacional e popular que existe independente de qualquer afiliação com a indústria, governo, religião ou partido político. Antes do estabelecimento da fundação, o projeto circulava sob o pseudônimo de "Two Guys from the Milky Way" ("Dois Caras da Via Láctea" - uma indicação do jogo favorito da equipe dos desenvolvedores).

A Shakti Coin é a moeda digital mais prática do mundo. Conheça mais detalhes em https://www.shakticoin.com.

Chamada para a ação:

ONGs – vamos dizimar a pobreza infantil.

Detalhes para contatos:

Swiss Shakti Foundation

Rigistrasse, 2 CH-6300

Zug, Switzerland

+41-41-266-07-67

Para perguntas: secretariat@shakticoin.com

