TOMIA présente une nouvelle plate-forme de règlement basée sur la blockchain et supportée par Microsoft Azure

VIENNA, Virginie, 23 juin 2019 /PRNewswire/ -- TOMIA a annoncé aujourd'hui une nouvelle solution optimisée, basée sur la blockchain, destinée au marché des télécommunications. Cette solution étendra les solutions leaders sur le marché de TOMIA au marché inter-opérateurs dans le but d'inclure les règlements basés sur la blockchain au sein des écosystèmes d'interconnexion et d'itinérance.

TOMIA a été témoin de changements rapides associés à la transformation numérique du marché des télécommunications, moteur de l'optimisation des règlements. La nouvelle solution de TOMIA va changer la manière dont le règlement et la gestion des litiges sont traités dans les secteurs de l'interconnexion et de l'itinérance.

Afin de fournir une solution complète, TOMIA s'associe à des plates-formes et à des experts de la blockchain, dont Microsoft et son Azure Blockchain Service, KPMG et R3. La nouvelle plate-forme sera mise au point grâce au logiciel R3 de Corda.

Marco Limena, PDG de TOMIA, a déclaré : « C'est un honneur pour nous de travailler avec Microsoft, principal facilitateur de la transformation numérique. Cela témoigne de la valeur inégalée de notre innovation technologique, de notre solide expérience – 25 ans de fourniture de services de qualité répondant systématiquement aux objectifs de performance – ainsi que de notre expertise du marché en matière d'itinérance et d'interconnexion. »

« Microsoft Azure et Azure Blockchain Service aident TOMIA à proposer des solutions qui permettent aux fournisseurs de services de communication de se concentrer davantage sur l'expérience de leurs clients et moins sur la gestion des serveurs et des opérations quotidiennes. », a déclaré Marc Mercuri, responsable principal du programme d'ingénierie blockchain chez Microsoft Corp, « La solution Blockchain Settlement apporte une solution à une multitude de problèmes liés au secteur des télécommunications et permet aux fournisseurs de services de communication de tirer parti de la flexibilité et de la fiabilité de qualité professionnelle fournies par Azure. »

« Blockchain a le potentiel d'offrir de la transparence et de la visibilité tout en contribuant à réduire les rapprochements de comptes et à accroître l'efficacité associée aux processus de facturation d'interconnexion traditionnels, d'itinérance et de règlement des partenaires. KPMG est ravi de collaborer avec TOMIA. », a déclaré Arun Ghosh, responsable nationale en charge de la blockchain chez KPMG.

David E. Rutter, PDG de R3, a déclaré : « Dans un contexte où le marché des télécommunications devient de plus en plus numérisé, il existe une opportunité non négligeable d'améliorer l'efficacité des processus de règlement et de gestion des litiges en faisant gagner du temps et de l'argent. Nous pensons que la blockchain de Corda, axée sur la sécurité, l'évolutivité et les performances pour les entreprises, constitue la plate-forme technologique idéale pour développer de nouvelles solutions. Nous sommes ravis de collaborer avec certains des acteurs les plus expérimentés et les plus accomplis du secteur tels que TOMIA, KPMG et Microsoft pour collaborer sur ce projet. »

