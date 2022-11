La seconda edizione del Tomorrow.Mobility World Congress (TMWC), l'evento internazionale che promuove nuovi modelli di mobilità sostenibile, si terrà dal 15 al 17 novembre presso la Gran Via di Barcellona con il tema "What Moves You?". Il TMWC riunirà oltre 80 esperti nazionali e internazionali e un centinaio di aziende che presenteranno le loro iniziative e i loro progetti per rispondere alle sfide che la società sta affrontando in termini di mobilità. L'evento si svolge in concomitanza con lo Smart City Expo World Congress.

BARCELLONA, Spagna, 10 novembre 2022 /PRNewswire/ -- Nel programma della conferenza saranno affrontati temi quali l'impegno delle amministrazioni pubbliche nei confronti del trasporto pubblico e la creazione di zone a basse emissioni in un contesto di crisi economica e di emergenza climatica, la mobilità come servizio (MaaS), la micromobilità e la mobilità aerea urbana.

Tomorrow.Mobility presenterà le iniziative e i progetti che stanno plasmando il futuro della mobilità

Tra gli oltre 80 relatori figurano diversi ministri dei Trasporti ed esperti come Kelly Larson, direttore del Programma di sicurezza stradale presso Bloomberg Philanthropies; Karen Vancluysen, segretario generale di POLIS; Marco te Brömmelstroet, professore di mobilità urbana del futuro presso l'Università di Amsterdam; Mikael Colville-Andersen, esperto di progettazione urbana e Thomas Geier, responsabile della ricerca e delle politiche presso le autorità del trasporto metropolitano europeo.

All'evento di quest'anno saranno presentati due studi prodotti dall'EIT Urban Mobility. Il primo si concentra sull'approccio alla città "dei quindici minuti", una tendenza urbanistica che mira a riorganizzare i quartieri per garantire a tutti i cittadini servizi di base nel raggio di 15 minuti. Il secondo studio analizza lo sviluppo della mobilità aerea urbana (UAM), un sistema di trasporto aereo rivoluzionario sia per i passeggeri che per la logistica dell'ultimo miglio in ambiente urbano.

Una delle sfide principali nel settore della mobilità urbana è la condivisione dei dati, in un contesto di fiducia, affidabilità e sovranità dei dati. La proposta europea per rispondere a tale sfida è quella di creare dei spazi di archiaviazione dati per rafforzare sia le piccole e medie imprese che il settore pubblico. L'EIT Urban Mobility presenterà uno studio sul suo potenziale in Spagna e sulle principali sfide per la sua distribuzione.

Il TMWC è anche la più grande piattaforma commerciale e informativa per le aziende del settore della mobilità che, nel 2027, raggiungerà un volume di mercato globale di 60.000 milioni di euro. A tale proposito, l'evento ospiterà oltre un centinaio di espositori tra cui Deloitte, BSM, Moventia, Racc, Renfe, Keolis, Mercedes e Volvo, istituzioni come AMB, FGC, TMB, CARNET ed ETRA, e più di 60 startup che presenteranno i loro ultimi prodotti e servizi.



