TOMRA: l'emballage franchit le cap du recyclage

Des objectifs contraignants débouchent sur un recyclage de haute qualité

MÜLHEIM-KÄRLICH, Allemagne, 30 mars 2022 /PRNewswire/ -- À l'occasion de son 50ème anniversaire, TOMRA a publié un livre blanc traitant de l'efficacité de la Responsabilité Élargie du Producteur (REP). Inscrit dans la législation, ce principe a le potentiel d'accélérer le traitement des déchets ménagers vers une économie circulaire dans laquelle les ressources sont réutilisées à de nombreuses reprises, maximisant ainsi leur valeur.

Le nouveau livre blanc de TOMRA « EPR Unpacked - A Policy Framework for a Circular Economy » [REP déballée - Un cadre stratégique pour une économie circulaire] présente différents systèmes de REP pour emballer les déchets et peut servir de guide pour les décideurs politiques en regroupant différentes perspectives et expériences pratiques pour améliorer les systèmes existants.

Les systèmes REP garantissent que des producteurs qui mettent des emballages sur le marché assument leur responsabilité tout au long du cycle de vie de leur emballage : de la conception à l'élimination finale en passant par le ramassage et le recyclage des déchets. Les producteurs devant financer tout cela, la hiérarchie des déchets incite également à une conception d'emballages durable et à une gestion plus efficace.

« Notre expérience sur de nombreux marchés sur tous les continents nous a montré les méthodes pouvant être utilisées pour s'attaquer avec succès à la gestion des déchets ménagers et les combinaisons les plus adaptées, » déclare Wolfgang Ringel, Affaires internes et publiques chez TOMRA. « Le résultat est clair : les obligations définies par la loi et donc légalement contraignantes sont le bon moyen d'obtenir une protection climatique active et directe. »

Entretemps, le principe des REP est appliqué non seulement en Europe, mais également dans d'autres régions du monde. En Asie, des initiatives locales ont évolué en réseaux intersectoriels : une réponse au fait que 80 % du plastique pénètre dans les océans de la planète via les voies navigables asiatiques.

L'Afrique du Sud et le Vietnam ont récemment instauré les REP pour l'emballage et plusieurs états aux États-Unis envisagent actuellement l'adoption de mesures similaires. Ces efforts régionaux montrent des résultats. L'harmonisation à l'échelle nationale et mondiale reste certes un véritable défi, mais elle représente aussi de formidables opportunités pour l'économie circulaire.

En Europe, les objectifs stricts définis par la Directive 2019 sur les plastiques à usage unique ont eu pour résultat dans tous les états membres de l'UE d'introduire une législation sur les systèmes de consignation pour emballages de boisson qui entrera en vigueur au plus tard en 2029.

