Tongji M.Sc. TriContinent Global Supply Chain Management entre los primeros 50 del QS Ranking

El Masters QS 2021 in Supply Chain Management Ranking se basa en un análisis exhaustivo de una serie de indicadores, tales como la reputación global del empleador, la reputación académica global, la facultad, la internacionalización, el salario de los ex alumnos, etc. La cadena de suministro y la gestión logística son disciplinas fuertes en las escuelas de negocios de Norteamérica y Europa. Tongji SEM goza de ventajas tradicionales en las disciplinas y ha hecho avances significativos en investigación y enseñanza en los últimos años, posicionándose muy por delante de muchas escuelas de negocios asiáticas.