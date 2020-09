Tongji M.Sc. TriContinent Global Supply Chain Management foi classificada entre as Top 50 na classificação da QS

A classificação QS 2021 Masters in Supply Chain Management é baseada em uma análise abrangente de uma série de indicadores, como reputação global do empregador, reputação acadêmica global, corpo docente, internacionalização, salário de ex-alunos, etc. Cadeia de suprimentos e gestão de logística são disciplinas fortes na América do Norte e em escolas de negócios europeias. Tongji SEM desfruta de vantagens tradicionais nas disciplinas e fez avanços significativos em pesquisa e ensino nos últimos anos, ficando à frente de muitas escolas de negócios asiáticas.

A fim de cultivar talentos em gestão da cadeia de suprimentos com visão internacional, a Tongji SEM lançou em conjunto um programa de mestrado com ensino de inglês duplo, em conjunto com a German Kühne Logistics University (KLU) e a US University of Tennessee-Knoxville (UTK). O ensino multinacional é uma das características distintivas deste programa. Corpo docente com alto nível acadêmico e rica experiência prática de três universidades, e os conteúdos do curso são muito orientados para a aplicação. Além disso, os alunos também têm a oportunidade de fazer estágios em empresas chinesas, alemãs e americanas para vivenciar a gestão da cadeia de suprimentos no contexto da globalização.

O professor LI Yuan, reitor da Tongji SEM, disse: "Sempre aderimos à exploração de intercâmbios e cooperação internacionais diversificados, à integração da academia com o governo e à indústria empresarial e à criação de um sistema de inovação colaborativa omnidirecional. Fico feliz em ver que o Tongji M.Sc. TriContinent Global Supply Chain Management teve um bom desempenho nas classificações internacionais. Isso prova que o modo de cultivo de talentos da Tongji SEM foi reconhecido pelo mercado internacional de educação."

YUAN Tianhua, uma ex-aluna formada em M.Sc. TriContinent Global Supply Chain Management em 2019 agora é gestora da Accenture. Ela foi responsável por oferecer a implementação de software ERP a empresas em uma firma de consultoria, antes de sua participação no programa de mestrado. Naquela época, era difícil para ela fornecer soluções ideais, completas e ótimas para empresas do ponto de vista estratégico ou de gestão. Nem foi fácil para ela orientar nos níveis interno e externo de toda a cadeia de suprimentos. No entanto, após a formatura, ela ganhou um entendimento mais completo e profundo dos princípios do software ERP em si e da otimização da cadeia de suprimentos em geral, incluindo logística e pós-venda. O programa fornece a ela métodos abrangentes e formas de pensar no aconselhamento de empresas para promover a integração da cadeia de suprimentos, aumentando a eficiência dos negócios e alcançando a otimização de custos no mundo prático. Ao mesmo tempo, seu projeto é cada vez mais reconhecido pelos clientes.

