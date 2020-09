Tongji SEM landet im Ranking „Masters in Management" für 2020 der Financial Times auf 31. Platz

Das MiM-Ranking der Financial Times ist berühmt für seine strengen Bewertungskriterien, unabhängige und objektive Datenerhebungen sowie ein umfassendes und tiefgehendes Bewertungssystem. Es gehört zu einem der weltweit anerkannten maßgeblichen Rankings im Bereich der Wirtschaftspädagogik. Das Ranking besteht aus 24 Unterindikatoren in vier Kategorien, um so umfassend die allgemeine Stärke der Wirtschaftshochschulen und die Qualität des Programms zu beurteilen. Tongji SEM zeigt in verschiedenen wichtigen Indikatoren eine herausragende Leistung. Im Bereich Salary Percentage Increase (prozentuale Gehaltssteigerung) liegt Tongji SEM mit 105 % weltweit auf dem 3. Platz; im Bereich Career Service Rank (Höhe der Karrierestufe) weltweit auf dem 6. Platz; bei Employed at Three Months (eingestellt nach drei Monaten) erzielt das Unternehmen einen Wert von 100 % innerhalb von drei Monaten nach dem Abschluss – nur 14 der Top-100-Wirtschaftshochschulen weltweit können diesen Standard erfüllen; die Overall Satisfaction (allgemeine Zufriedenheit) kommt weltweit auf den 15. Platz; darüber hinaus wurden wichtige Indikatoren wie Fakultät und Internationalisierung stetig verbessert.