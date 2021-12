Tongyu Communication agora é fornecedora oficial da Samsung

"Nos 26 anos de experiência da Tongyu no setor de telecomunicações, nossa tecnologia tem sido usada em uma gama diversificada de aplicações e cenários, e conseguimos o reconhecimento de operadoras globais e fornecedores de equipamentos pelo espírito de 'lealdade, trabalho árduo, inovação e eficiência' de nossa empresa. Acreditamos que as capacidades da Tongyu para a inovação tecnológica têm como base o ganho da confiança de nossos clientes. Ao aproveitar as necessidades de nossos usuários como a força motriz para o desenvolvimento, podemos resolver rapidamente as questões técnicas dos clientes e responder a suas necessidades contínuas", disse Zhonglin Wu, CEO da Guangdong Tongyu Communication Inc.

Desde 2001, a Tongyu tem realizado esforços contínuos para o crescimento de sua presença global, e hoje, os mercados estrangeiros representam mais da metade de seu negócio total. Na era 5G, a Tongyu está comprometida com o desenvolvimento de produtos multiportuários e de múltiplos sistemas. Ao utilizar seus produtos para reduzir a latência e melhorar a confiabilidade, a Tongyu ajuda as operadoras de telecomunicações móveis a estabelecer uma vantagem técnica — agora e no futuro.

Sobre a Tongyu

A Guangdong Tongyu Communication Inc. foi fundada em 1996 e está predominantemente envolvida em P&D, produção, vendas e manutenção de antenas de comunicações móveis, antenas de micro-ondas, dispositivos de radiofrequência, módulos ópticos, carregamento inteligente, sistemas de comutação etc. A empresa oferece soluções e serviços integrados de telecomunicações para operadoras de rede móvel nacionais e globais. Desde sua fundação, a Tongyu foi certificada por operadoras e fornecedores de equipamentos líderes em todo o mundo e cultivou uma forte rede de operadores parceiros globais, incluindo Ericsson, Nokia, Huawei, ZTE, Datang, Vodafone, Telenor, TPG, Telstra, Optus, Softbank, Docomo, Rogers, Telus e TESSCO. Atualmente, mais de sete milhões de antenas da Tongyu são utilizadas em 60 países.

