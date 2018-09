Toonaangevende wereldwijde autofabrikanten en nieuwkomers bevestigd voor Automobility LA en LA Auto Show 2018

Gerenommeerde Auto Show vult ongeveer 93.000 vierkante meter met populaire merken voor auto's, transport en technologie van over de hele wereld.

LOS ANGELES, 7 september 2018 /PRNewswire/ -- Ondanks berichten van autofabrikanten die zich terugtrekken uit autoshows over de hele wereld, kondigden organisatoren van AutoMobility LA en de Los Angeles Auto Show (LA Auto Show) vandaag aan dat zijn hun schema met toonaangevende wereldwijde autofabrikanten hebben behouden. Dit jaar zullen populaire merken, waaronder Audi, BMW, Ford, Genesis, Honda, Mercedes-Benz, Porsche, Tesla en Toyota samen met vele anderen terugkomen naar het Los Angeles Convention Center. Naast 30 autofabrikanten en de meer dan 1000 voertuigen die zij tonen, laten organisatoren aantrekkelijke merken zien voor activering en tentoonstelling in meer dan 93.000 vierkante meter binnen- en buitenruimte.

Zowel AutoMobility LA als de LA Auto Show, die respectievelijk op 26-29 november en 30 november-9 december plaatsvinden, doen dienst als platform om de zich steeds vernieuwende autobranche en technologische branche te laten zien. Professionals uit de media, auto-industrie en technologiebranche die dit jaar aan de AutoMobility LA deelnemen zullen onder andere nieuwe inzichten krijgen van experts van Amazon Alexa, Aston Martin en General Motors, netwerken met meer dan 20.000 deelnemers en gedurende vier dagen nieuwe voertuigen te zien krijgen. AutoMobility LA is een hub voor introductie en activering op het gebied van EV, en deelnemers krijgen hier de kans om nieuwe volledig elektrische en autonome voertuigen te bekijken van nieuwe merken, waaronder BYTON en Rivian.

Direct na de AutoMobility LA zal de 111-jaar oude LA Auto Show haar deuren openen voor het publiek. Potentiële kopers, liefhebbers en fans van de show krijgen de kans om de nieuwste voertuigen te bekijken; prachtige, op maat gemaakte superauto's van merken als Ferrari en Lamborghini te zien, deel te nemen aan testritten en creatieve en leuke acties te bekijken van populaire bedrijven zoals Amazon Games en ICONA Designs op de volledige showlocatie. Galpin Motors komt dit jaar ook terug en zal naar verwachting 30 zeldzame, op maat gemaakte voertuigen laten zien, samen met een live DJ in de Hall of Customs. Ook komt Polaris Slingshot terug bij de LA Auto Show met haar opwindende Slingshot rijervaring, samen met een nieuwe Virtual Reality-stimulator om uit te proberen.

"Wij waarderen het echt dat autofabrikanten steeds opnieuw kijken aan welke evenementen ze deel willen nemen," zei Lisa Kaz, President en CEO van AutoMobility LA en de LA Auto Show. "Los Angeles is nog steeds de belangrijkste markt voor autokopers in het land, en dit wordt bevestigd op AutoMobility LA en de Los Angeles Auto Show, evenementen die automerken, media en consumenten absoluut bij willen wonen."

Meer spannend nieuws over voertuigen en acties op locatie zullen in de komende weken worden aangekondigd.

Ga voor meer informatie over AutoMobility LA en de LA Auto Show, of voor deelname aan deze evenementen naar AutoMobilityLA.com en LAAutoShow.com.

Over de Los Angeles Auto Show en AutoMobility LA

De Los Angeles Auto Show (LA Auto Show®) werd opgericht in 1907 en is ieder jaar de eerste grote Noord-Amerikaanse autoshow. In 2016 gingen de Press & Trade Days van de show samen met de Connected Car Expo (CCE), om samen AutoMobility LA™ te worden, de eerste handelshow waarin de technologische branche en de autobranche samen komen om nieuwe producten en technologieën te lanceren, en de meest urgente kwesties voor de toekomst van transport en mobiliteit te bespreken. AutoMobility LA 2018 vindt plaats in het Los Angeles Convention Center van 26-29 november, met tussentijdse introducties van nieuwe voertuigen van producenten. LA Auto Show 2018 is geopend voor het publiek van 30 november tot 9 december. Bij AutoMobility LA doet de nieuwe autobranche zaken, onthullen zij grensverleggende nieuwe producten en doen zij strategische aankondigingen voor de internationale media en brancheprofessionals uit de hele wereld. LA Auto Show wordt ondersteund door de Greater L.A. New Car Dealer Association en wordt uitgevoerd door ANSA Productions. Voor het laatste shownieuws en informatie volgt u LA Auto Show op Twitter, Facebook of Instagram en schrijf u hier in voor mededelingen via http://www.laautoshow.com/. Ga voor meer informatie over AutoMobility LA naar https://www.automobilityla.com/ en volg AutoMobility LA op Twitter, Facebook of Instagram. Luister naar voorgaande panels, interviews en toespraken op de nieuwe podcast van AutoMobility LA op https://automobilityla.com/podcast/.

