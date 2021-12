Toonaangevende werkgevers nemen criteria aan om algoritmische vooroordelen In personeelsbeslissingen te beperken

Data & Trust Alliance is opgericht om de vooroordelen in het gebruik van algoritmes terug te dringen, op basis van verantwoordelijke gegevens en AI-praktijken

NEW YORK, 10 december 2021 /PRNewswire/ -- Meer dan een dozijn van 's werelds toonaangevende werkgevers hebben vandaag aangekondigd dat ze criteria aannemen om gegevens en algoritmische vooroordelen in personeelszaken en personeelsbeslissingen, waaronder werving, beloning en de ontwikkeling van werknemers, te beperken.

De bedrijven maken deel uit van de nieuwe Data & Trust Alliance, een organisatie die toonaangevende instellingen samenbrengt voor het leren, ontwikkelen en toepassen van verantwoordelijke data- en AI-praktijken. Leden van de Alliance zijn er allen van overtuigd dat data- en intelligente systemen in het komende tijdperk van cruciaal belang zullen zijn voor het creëren van economische en sociale waarde, maar dat ze op een verantwoorde manier moeten worden ingezet. De aankondiging van vandaag is het eerste initiatief van de Alliance.

"Naarmate bedrijven overstappen van digitaal zakendoen naar data-gedreven zakendoen, is het van groot belang om de waarde van data en AI (kunstmatige intelligentie) te ontsluiten op manieren die alle belanghebbenden vertrouwen geven", aldus Doug McMillon, president en CEO van Walmart, en de huidige voorzitter van Business Roundtable. "Deze systemen, mits ze op een verantwoorde manier worden ontwikkeld en gebruikt, kunnen ons personeel diverser, inclusiever en uiteindelijk innovatiever maken."

Alliance stelt waarborgen vast voor personeel in het gebruik van algoritmes

Leden van de Alliance passen in toenemende mate gegevens, algoritmes en AI toe om talent in grotere en meer verschillende kandidaatsgroepen te identificeren, om het juiste talent beter te koppelen aan de juiste kansen en om elke werknemerservaring te personaliseren. Net als de meeste werkgevers zijn ze afhankelijk van softwareleveranciers, professionele netwerksites, consultants en wervingsbedrijven die in toenemende mate AI en machine learning in hun producten en diensten gebruiken. In het kader van de omarming van deze nieuwe technologieën hebben aangesloten bedrijven ook mogelijke oneerlijke vooroordelen als een van de hoogste risico's als gevolg van het gebruik van deze technologieën geïdentificeerd om het personeelsbeheer te verbeteren.

Dat heeft de Alliance ertoe gebracht om zijn eerste initiatief, 'algoritmische veiligheid: het verminderen van vooroordelen in personeelsbeslissingen', op te stellen om bedrijven te helpen bij het evalueren van leveranciers op basis van hun vermogen om algoritmische vooroordelen op te sporen, te beperken en te bewaken. Aangesloten bedrijven kunnen hun respectieve evaluatieprocessen voor leveranciers nu aanvullen met onderwijs en criteria om leveranciers van HR-toepassingen en -oplossingen te evalueren op hun inzet voor algoritmische veiligheid, evenals een kwalitatieve scorekaart en richtlijnen voor het integreren van de algoritmische vooroordelen in hun processen.

"Elk bedrijf streeft ernaar om de meest getalenteerde en diverse mensen in de arbeiderswereld aan te trekken, te motiveren en te behouden," aldus Mary Barra, voorzitter en CEO van General Motors. "Dit initiatief zal een belangrijke rol spelen in onze algemene inzet om diversiteit, billijkheid en inclusie te bevorderen, door het aanscherpen van de normen voor vertrouwen en transparantie in onze human resources-processen."

Bedrijven die de waarborgen aannemen zijn onder andere American Express, CVS Health, Deloitte, Diveplane, General Motors, Humana, IBM, Mastercard, Meta, Nielsen, Nike, Under Armour en Walmart. Samen hebben ze meer dan drieënhalf miljoen mensen in dienst. Andere bij de Alliance aangesloten bedrijven evalueren de waarborgen en zullen ze naar verwachting in de nabije toekomst aannemen.

De waarborgen tegen algoritmische vooroordelen van de Alliance omvatten 55 vragen in 13 categorieën die door bedrijven kunnen worden aangepast om leveranciers te evalueren op verschillende criteria, waaronder trainingsgegevens en modelontwerp, bevooroordeelde testmethoden, bevooroordeelde vereffeningsmethoden, transparantie en verantwoording, en AI-gerelateerde ethiek en diversiteitsverplichtingen.

De evaluatiecriteria zijn ontwikkeld door een sectoroverstijgende werkgroep van experts van het aangesloten bedrijf op het gebied van human resources, kunstmatige intelligentie, informatietechnologie, inkoop, juridische zaken en diversiteit, billijkheid en inclusie. De criteria zijn vervolgens getest en verfijnd met input van toonaangevende HR- en AI-leveranciers, en meer dan 200 onderwerpdeskundigen van het bedrijfsleven, de academische wereld en de burgermaatschappij.

Het onderwijsmateriaal van de Alliance zal helpen om human resources, inkoop en andere professionals vertrouwd te maken met algoritmische vooroordelen, om hun criteria en selectieprocessen te helpen verbeteren.

Steun van CEO's voor de waarborgen tegen algoritmische vooroordelen:

Arvind Krishna, voorzitter en CEO van IBM: "Betrouwbare AI is van cruciaal belang voor bedrijven. IBM kijkt ernaar uit om samen te werken met leden van de Data & Trust Alliance, waaronder een aantal van 's werelds toonaangevende merken, om verantwoordelijke gegevens en AI-praktijken de norm te maken, en niet de uitzondering. De 'waarborgen tegen vooroordelen bij het gebruik van algoritmes' van de Alliantie kunnen bedrijven helpen om te zorgen dat ze AI-gestuurde human resource-tools gebruiken om het vertrouwen te bevorderen en organisaties te helpen een vakkundig, divers en inclusief personeelsbestand op te bouwen."

David Kenny, CEO van Nielsen: "als toonaangevend data- en analysebedrijf weten we dat eerlijke en onbevooroordeelde gegevens van essentieel belang zijn voor het vertrouwen en de waarheid. De criteria van de Alliance om vooroordelen in HR-algoritmes tegen te gaan zijn van essentieel belang voor het vertrouwen en de waarheid bij het aannemen en ontwikkelen van een succesvol team."

De Data & Trust Alliance

De in september 2020 opgerichte Data & Trust Alliance brengt toonaangevende bedrijven en instellingen in verschillende sectoren samen om verantwoordelijke data- en AI-praktijken te leren, te ontwikkelen en toe te passen.

De Alliance, een consortium zonder winstoogmerk, wordt mede voorgezeten door Ken Chenault, algemeen directeur en algemeen directeur van Catalyst, en voormalig voorzitter en CEO van American Express, en Sam Palmisano, voormalig voorzitter en CEO van IBM. Jon Iwata is de oprichter en uitvoerend directeur.

"De Data & Trust Alliance is een veelbelovend voorbeeld van het bedrijfsleven dat verantwoorde innovatie omarmt, een pad voor zowel gevestigde organisaties als start-ups om bloeiende bedrijven op te bouwen die in lijn zijn met en bijdragen aan de langetermijnbelangen van de samenleving", aldus Dhr. Chenault.

"De bedrijven die de Data & Trust Alliance hebben opgericht, komen uit een breed scala aan sectoren, maar ze hebben verschillende dingen met elkaar gemeen. Ze zetten hun toekomst in op innovatie. Ze innoveren hun producten, diensten en activiteiten door data en intelligente technologieën te omarmen. En ze vinden het van groot belang het vertrouwen te winnen van hun hele spectrum aan belanghebbenden" aldus Dhr. Palmisano.

"Vandaag de dag richten velen zich op de theorie en het beleid van verantwoordelijke data en AI, en dat is belangrijk werk. De Data & Trust Alliance richt zich op het toepassen", aldus Dhr. Iwata. "We willen de praktijk bij bedrijven veranderen door middel van echte innovatie. Onze enige maatstaf voor succes is de adoptie van professionals in het bedrijfsleven."

Steun van CEO's voor de Data & Trust Alliance:

Joe Ucuzoglu, CEO van Deloitte US: "Als organisaties ethische beslissingen nemen over de implementatie van nieuwe technologieën, leidt dat tot betere bedrijfsresultaten, terwijl ze tegelijkertijd het vertrouwen winnen van de samenleving. Bij Deloitte zijn we er trots op om deze uitdagingen samen met andere toonaangevende, doelgerichte bedrijven in de Data & Trust Alliance aan te gaan."

Mike Capps, CEO van Diveplane: "De Alliance is een geweldige kans voor wereldwijd bekende organisaties om het goede voorbeeld te geven voor een ethisch en eerlijk gebruik van data met AI. Het is echt opmerkelijk om te zien dat deze leden van de Alliance samen komen, en verschillende perspectieven bieden, terwijl ze allemaal dit gemeenschappelijke doel delen. De Diveplane-organisatie is er trots op een rol te spelen."

De bij de Data & Trust Alliance aangesloten bedrijven zijn actief in 15 sectoren in meer dan 175 landen en genereren meer dan 1,5 biljoen dollar aan jaaromzet. Aanvullende informatie over de Alliance en de waarborgen zijn beschikbaar op dataandtrustalliance.org

Steun van andere executives

Laurie Havanec, hoofd personeelszaken, CVS Health: "Terwijl we onze digitale transformatie versnellen, moeten we er ook voor zorgen dat de manier waarop we data gebruiken en AI in overeenstemming is met onze waarden. Ons werk om de vooroordelen op het gebied van human resources en rekrutering te beperken, zal ons helpen om de meer diverse en inclusieve teams op te bouwen, waarvan we weten dat ze betere resultaten zullen opleveren voor onze bedrijven en gemeenschappen."

Athena Karp, CEO van HiredScore: "HiredScore steunt groepen zoals de Data & Trust Alliance, die leiders bijeenroepen die een standpunt innemen over het belang van het tegengaan van vooroordelen in werkgerelateerde processen en het leveren van bronnen voor de sector, waaronder waardevolle kaders voor het evalueren van technologieën voor de integratie van ethische en nalevingsnormen."

Timothy Murphy, CEO van Mastercard: "Het is van cruciaal belang om een cultuur op te bouwen waar de beste mensen willen zijn. In de digitale wereld van vandaag moet dat vertrouwen zich uitbreiden naar de op data-gestuurde technologieën waarmee we een inclusieve, dynamische beroepsbevolking kunnen werven, behouden en ontwikkelen. We zijn blij om deel uit te maken van de D&TA-werkgroep die dit mogelijk heeft gemaakt."

Jean Martin, mondiaal hoofd producten, wereldwijde bedrijfsoplossingen en carrières bij Mercer: "Wat ik hier mooi aan vind is het zal zorgen voor gevoeligheid en bewustzijn. Het is het idee om naar een eerlijkere algoritmische oplossing te gaan."

Monique Matheson, EVP, chief human resources officer, NIKE Inc.: "Niemand van ons wil een kans of medewerker mislopen als gevolg van onvolledige, onnauwkeurige of vooringenomen informatie. Het werk van dit sectoroverstijgende, multidisciplinaire team van leiders en experts is bedoeld om een eerlijk speelveld voor iedereen te creëren."

Frida Polli, CEO van Pymetrics: "Op de toekomst gerichte bedrijven begrijpen dat data en AI zeer effectieve tools kunnen zijn om kansen te creëren en om diversiteit, billijkheid en inclusie te bereiken. Hoewel het moeilijk is om vooroordelen uit algoritmes te verwijderen, is het nog moeilijker om vooroordelen uit de menselijke besluitvorming te verwijderen. Door nauw samen te werken met de leveranciersgemeenschap om producten en aanbiedingen op het gebied van talentbeheer te verbeteren, laat de Data & Trust Alliance een inzet gericht op vooruitgang zien waar iedereen van zal profiteren."

Nuala O'Connor, SVP, hoofdadvocaat, digitaal burgerschap, Walmart: "Dit is niet alleen een tool tegen vooroordelen. Het is een tool voor betere resultaten, voor een tijd waarin werving en behoud van talent van cruciaal belang wordt voor eerlijkheid, kansen en toekomstig zakelijk succes."

Contactpersoon: Robyn Bennett

e-mail: [email protected]

(203)-945-6366

SOURCE Data & Trust Alliance