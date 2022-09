Top 100 de FT: ACEM SJTU ocupa el 18.° puesto entre las maestrías en Gestión de todo el mundo y se ubica entre los 3 mejores en satisfacción por segundo año consecutivo

SHANGHÁI, 14 de septiembre de 2022 /PRNewswire/ -- El 12 de septiembre de 2022, el Financial Times (FT) publicó la lista mundial de maestrías en Gestión, en la que el programa de maestría en Gestión (MiM) de la Escuela de Economía y Gestión de Antai (ACEM) de la Universidad Jiao Tong de Shanghái (SJTU) ocupó el 18.° puesto y su nivel de satisfacción general se ubicó en la 3.ª posición a nivel mundial.

Desde que el programa MiM de ACEM fue evaluado por FT desde 2009, ha estado clasificado entre los primeros 50 lugares de la lista global durante 14 años consecutivos.

ACEM SJTU ocupó el 18.°& puesto a nivel mundial (PRNewsfoto/Antai College of Economics and Management, Shanghai Jiao Tong University)

Datos excelentes y estables: la progresión profesional se ubica entre los primeros niveles del mundo

1. Progresión profesional

El aumento porcentual del salario se ubica en el 6.° puesto a nivel global, con su salario ponderado entre los 11 mejores del mundo. La clasificación de FT se centra en el progreso profesional de los graduados, y el programa MiM de ACEM se destaca en términos de los datos relacionados con los salarios, lo que refleja el desempeño profesional y la competitividad internacional de los exalumnos de ACEM.

2. Apoyo al empleo

La tasa de empleo se encuentra en la posición 1 a nivel mundial, y el servicio de carreras se ubica en el 2.° lugar entre los 10 mejores del mundo por quinto año consecutivo.

3. Objetivos y satisfacción

Los objetivos alcanzaron el 18.° lugar junto con una satisfacción general de 9,73, por lo que ocupó la posición 3. Estos datos muestran la evaluación general por parte de los graduados acerca de los retornos en materia de desarrollo profesional y la calidad del programa.

Los graduados del programa MiM de ACEM son preferidos por los empleadores. Trabajan principalmente en empresas reconocidas, como Shanghai International Group, Industrial and Commercial Bank of China, Bosera Asset Management, CITIC Securities, Tencent Technology Co., Ltd., Boston Consulting Group, Bain Consulting, etc., mientras que otros continúan sus estudios en el campo de la investigación científica.

El MiM de ACEM está comprometido a cultivar talentos en gestión de alto nivel arraigados en China y adaptados a las necesidades de la internacionalización. Se han adelantado esfuerzos para profundizar el desarrollo de la disciplina y el sistema curricular desde tres áreas: cursos básicos sistemáticos de teoría de la gestión económica, cursos en serie de metodologías de investigación y cursos pioneros en direcciones profesionales, a fin de permitirles a los estudiantes tener una base teórica sólida, un enfoque riguroso del pensamiento y metodologías sistemáticas de investigación. Entretanto, con base en la estrategia de investigación de la industria de ACEM, los estudiantes pueden mejorar sus capacidades de aplicación al ampliar sus horizontes académicos. También se alentará y financiará a los estudiantes para que participen en conferencias internacionales, intercambios y pasantías internacionales, entre otros.

En la clasificación de maestrías en Gestión de QS 2022, el programa MiM de ACEM se ubicó en la 44.ª posición en el mundo y la 3.ª en Asia.

