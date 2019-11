Top Aces obtiene una financiación de 100 millones de dólares para respaldar su expansión internacional

MONTREAL, 27 de noviembre de 2019 /CNW Telbec/ - Top Aces Inc. (Top Aces), líder mundial en formación aérea, ha anunciado hoy que recibirá una nueva inversión de capital social de Clairvest Group Inc. (Clairvest), su accionista principal, la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) y sus otros inversores existentes.

Esta financiación respaldará a Dorval, la expansión internacional de Top Aces con sede en Quebec, lo que le permitirá adquirir nuevos aviones para potenciar y diversificar su servicio.

"Esta inversión proporciona un apoyo fundamental para el crecimiento de nuestros servicios de formación aérea, en particular en mercados internacionales en rápida expansión", explicó Paul Bouchard, presidente y consejero delegado de Top Aces. "Al unirnos a nuestros socios inversores, CDPQ refuerza aún más la sólida y duradera base de accionistas que permitirá a Top Aces afrontar nuevos retos en nuevos países".

"Top Aces es una empresa de Quebec conocida por la calidad de sus servicios y su inigualable récord de seguridad en el sector de la formación aérea", dijo Charles Émond, vicepresidente ejecutivo en Quebec de Capital Privado y Planificación Estratégica de CDPQ. "Con esta inversión, Top Aces buscará el crecimiento internacional y consolidará su posición de liderazgo en el sector".

ACERCA DE TOP ACES

Top Aces ofrece formación aérea innovadora y avanzada a las principales fuerzas aéreas mundiales. Fundada en 2000 por un grupo de expilotos de combate de alto nivel, Top Aces tiene la mayor presencia mundial de aviones de combate operativos privados que ofrecen servicios de formación en simulacro de ataque aéreo, defensa aérea y control aéreo terminal conjunto (JTAC, por sus siglas en inglés) en todo el mundo. La formación de misión crítica que ofrece Top Aces permite la disponibilidad operativa de las fuerzas de combate, ya que proporciona una experiencia realista del mundo real y prolonga la vida útil de la flota de sus clientes.

La empresa está cambiando la imagen de la formación en combate aéreo con su récord de seguridad inigualable, su destacado equipo y su liderazgo en el sector con 82.000 horas de vuelo de formación operativa, a favor de sus clientes de todo el mundo. Top Aces tiene la experiencia que importa.

Para obtener más información, visite www.topaces.com.

ACERCA DE CAISSE DE DÉPÔT ET PLACEMENT DU QUÉBEC

Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) es un inversor institucional a largo plazo que gestiona fondos principalmente para planes de pensiones y seguros públicos y parapúblicos. A fecha de 30 de junio de 2019 tenía 326.700 millones de dólares canadienses en activos netos. CDPQ, uno de los principales gestores de fondos de Canadá, invierte globalmente en los principales mercados financieros, capital privado, infraestructura, bienes inmuebles y deuda privada. Para más información, visite cdpq.com, síganos en Twitter @LaCDPQ o visite nuestra página de Facebook o LinkedIn.

Para obtener más información:

RACHEL ANDREWS

Directora de Marketing y Comunicaciones

Top Aces, +1 514 451-5131

rachel.andrews@topaces.com

MAXIME CHAGNON

Jefe de Relaciones con los Medios Internacionales

Caisse de dépôt et placement du Québec

+1 514 847 5493

mchagnon@cdpq.com

