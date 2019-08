Top International Bank étend sa coopération avec la solution SDS IREG Global Tax Reporting

VIENNE, 26 août 2019 /PRNewswire/ -- SDS est heureuse d'annoncer que l'un de ses clients internationaux a décidé de faire appel à SDS IREG, la solution mondiale de déclaration FATCA, CRS et QI, pour une période supplémentaire de 3 ans.

L'utilisation d'une solution universelle pour les rapports FATCA, CRS et QI, la couverture de toutes les normes spécifiques à un pays et un excellent support tout au long de la période de maintenance sont essentielles pour garantir le succès de la solution. Des opérations économiques avec une seule occurrence pour la gestion de plusieurs (jusqu'à plus de 1 000) CI et une fiabilité maximale renforcent l'acceptation de SDS IREG par toutes les parties prenantes de la plus grande banque internationale. Le business package étendu comprend, entre autres, une mise à niveau réglementaire complète des programmes locaux et standard pour plus de 60 pays. En outre, SDS IREG permet également une conformité totale à ces pays et aux pays futurs (par exemple, OCDE) et/ou des modifications réglementaires

SDS, basée en Autriche, est le principal fournisseur de logiciels et de solutions de services à la pointe de la technologie destinés au secteur des services financiers internationaux. Avec SDS IREG, lancé à l'origine en 2011, la société est également devenue l'un des principaux acteurs mondiaux sur le marché des solutions de déclaration fiscale de bout en bout et entièrement automatisées. La particularité de la conception de SDS IREG pour l'échange automatique d'informations (AEOI) est qu'elle fait appel au plus haut degré d'automatisation et de conformité des déclarations fiscales internationales dans une seule application. Ceci permet donc d'améliorer les capacités de déclaration fiscale des institutions financières et des prestataires de services internationaux. En en quelques mots : une solution pérenne qui repose sur une clientèle mondiale large et de haut niveau, un développement continu et une stratégie produits en constante adaptation.

