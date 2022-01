Topaz, do Grupo Stefanini, faz investimento significativo na Cobiscorp e acelera sua expansão internacional

SÃO PAULO, 10 de janeiro de 2022 /PRNewswire/ -- A Topaz, venture do Grupo Stefanini especializada em soluções financeiras e com atuação em mais de 25 países, anuncia a compra de uma participação maioritária da Cobiscorp, empresa de software bancário com sede dos Estados Unidos e que estabeleceu uma base importante de clientes na América do Sul, composta por bancos na Argentina, Bolívia, Colômbia, Equador, Guatemala, México e Panamá.

Este é o segundo maior investimento em aquisições do Grupo Stefanini e a terceira aquisição da Topaz, o que demonstra o fôlego da companhia para expandir seu portfólio na América Latina, que inclui soluções de ponta a ponta para a jornada financeira – Core Banking, prevenção de fraudes financeiras e mitigação de riscos operacionais e transacionais em canais digitais como Internet Banking, Mobile Banking, Soluções de Onboarding e Segurança dos Canais Digitais, Open Finance e a funcionalidade de câmbio, em que é possível realizar transações multimoedas, seja entre uma conta e outra ou na compra e venda de dinheiro estrangeiro.

"A COBIS é uma plataforma digital consolidada para negócios financeiros, que complementará ainda mais a nossa robusta plataforma full-banking, agregando novas funcionalidades e diferenciais competitivos para auxiliar as instituições que desejam adaptar-se rapidamente às principais demandas do mercado e construir o banco do futuro. Com esta aquisição, nos tornaremos líderes em software bancário para atender instituições de pequeno, médio e grande portes em toda a região, nos posicionando como a maior e mais completa plataforma de soluções para o mercado financeiro da América Latina, incluindo Brasil", afirma Jorge Iglesias, CEO da Topaz.

Recentemente, no relatório do Gartner sobre Core Banking Systems, Topaz e COBIS foram reconhecidas como soluções relevantes para a América Latina. Ambas são nativas da nuvem e usam tecnologias como Inteligência Artificial, API-First e DevOps. "Com esta aquisição, uniremos dois produtos de classe mundial, reforçando o compromisso da Topaz em oferecer soluções de extrema qualidade", afirma Iglesias.

"Estamos muito entusiasmados com as oportunidades geradas pela união com a Topaz. Nossas empresas e soluções são sinérgicas, o que permite capacitar as instituições financeiras com mais agilidade e eficiência, acelerando sua transformação e agregando valor real à sua rede de negócios e clientes ", disse o CEO da Cobiscorp, William Moss.

