TOPdesk anuncia crescimento de 35% em 2021

Empresa de service desk implementa novo modelo de gestão que resultou em crescimento orgânico de 40%

SÃO PAULO, 17 de dezembro de 2021 /PRNewswire/ -- A TOPdesk, especialista em soluções de service desk para ITSM e ESM, contabiliza aumento de 35% no faturamento em 2021, antes mesmo do fechamento do ano. Apesar da expectativa mínima ser de 20% de expansão, o resultado foi acima do esperado. "Crescemos na mesma proporção de 2020, que foi de 32% e acreditamos que foi um ano ainda mais vitorioso diante das dificuldades que todos enfrentaram. Nossos clientes continuam investindo em tecnologia para promover a transformação digital e dar continuidade aos negócios", explica Tiago Krommendijk, diretor de operações da TOPdesk Brasil.

Trata-se de um resultado expressivo baseado no aumento do cross-selling, responsável por cerca de 40% do faturamento de 2021. Vários clientes que já utilizavam a plataforma TOPdesk para o departamento de TI, por exemplo, expandiram a ferramenta para outras áreas, como recursos humanos, facilities e finanças.

Em relação aos novos negócios, houve incremento de 15% em vendas. Com a atuação por verticais, a companhia está expandindo seu leque de atuação. "Numa busca constante por melhorias na prestação de nossos serviços, estamos remodelando nossas Unidades de Negócios. Uma dessas várias mudanças, é o foco por vertical, em que estamos priorizando inicialmente setores como Educação, Saúde e Finanças. O crescimento em novos clientes e projetos foi resultado desse modelo de atuação ", explica Guilherme Morais, head da business unit de saúde e educação.

Outra mudança é a adoção da cultura Agile. Segundo Morais, "Assim como empresas modernas (Spotify e outras) utilizamos táticas que têm seus fundamentos em gestões ágeis, como Scrum, Lean Startup, Kanban. Nossas equipes são chamadas de Squad (Esquadra). A esquadra, por sua vez, é similar a uma equipe Scrum, funcionando como uma mini-startup. O time é auto-organizado e possui autonomia para tomar decisões, além de ter contato direto com as partes envolvidas. Algumas equipes usam Scrum, outras Kanban e algumas podem utilizar uma mistura das duas", exemplifica o executivo.

Um dos resultados de toda esta mudança foi o aumento de produtividade, com uma diminuição de 45% no tempo de resposta aos chamados. Além disso, muitos projetos foram colocados em prática, como diversidade, grupos disciplinares, user experience, programa de liderança e crescimento profissional, migração e criação de eventos online, aumento da capacitação interna com ferramentas digitais.

A empresa promoveu ainda a migração do Data Center que ficava alocado fora do País para o Brasil, diminuindo a latência e aumentando a performance das soluções.

A TOPdesk tem presença local desde 2012 e conta com mais de 60 colaboradores e mais de 200 clientes no Brasil.

Sobre a TOPdesk

Desde 1993, a TOPdesk desenvolve soluções de Service Desk para ITSM e Enterprise Service Management (ESM) que promovem melhorias na gestão de serviços e criam um ambiente em que os colaboradores e clientes possam elevar suas vidas. São soluções amigáveis, fáceis de integrar e que incentivam o trabalho colaborativo, aliadas a uma equipe altamente engajada que compartilha o conhecimento e forma parcerias. São mais de 900 colaboradores espalhados por 15 escritórios em 11 países, guiando uma comunidade de mais de 5.000 organizações rumo à excelência de serviços. Operando no Brasil desde 2013, a TOPdesk conta com um time de mais de 60 colaboradores locais e mais de 200 clientes. A TOPdesk vem sendo nomeada anualmente pelo Gartner Peers Insights Customers' Choice desde 2019, alcançou um forte desempenho pela Forrester e recebeu o selo de software com a classificação Top Rated em ITSM, da TrustRadius. Para obter mais informações, imagens ou entrar em contato, acesse o Linkedin da empresa, o website https://www.topdesk.com.br, ou o blog https://portaltopdesk.com.br/.

