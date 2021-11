TOPdesk revoluciona gestão durante a pandemia e cresce 40%

SAO PAULO, 3 de novembro de 2021 /PRNewswire/ -- Uma revolução interna na gestão durante a pandemia de Covid-19. O resultado mais evidente é a excelência no atendimento aos clientes. É o que está fazendo a TOPdesk, empresa de gerenciamento de serviços de tecnologia com atuação em organizações em todo o mundo. A estratégia está dando certo e até agosto o lucro bruto no Brasil registrou crescimento de 40%. A mudança é fundamentada em processos ágeis, como Agile e Scrum, utilizados por empresas como o Spotify, além de processos independentes, liderança horizontal e uma grande ênfase em diversidade nos times.

A estratégia foi conduzida por Tiago Krommendijk, diretor geral da empresa holandesa, instalada no Brasil desde 2013. Ele conta que o novo modelo de trabalho foi usado pela matriz TOPdesk, em Delft, na Holanda. "É uma tendência importante, que traz um modelo de trabalho valioso nestes tempos de home office e vem dando ótimos resultados na nossa equipe, inclusive de produtividade", explica Krommendijk.

A estratégia envolve ainda os colaboradores em projetos especiais, chamados guildas (uma forma de associação). Entre elas, a Guilda da Diversidade, criada neste período. Até agora, foram contratados mais de 10 funcionários de grupos minoritários. A avaliação de desempenho também é diferenciada, pois é orientada em um compromisso dos colaboradores com as metas coletivas e pessoais.

A iniciativa mostra bons resultados e tornou-se um espelho do trabalho interno de melhoria dos processos com diminuição de gastos e dos ritmos de novos projetos. Segundo Krommendijk, a experiência trouxe ainda equilíbrio ao fluxo de caixa local. Para 2022 e 2023, a previsão de crescimento gira entre 30% e 40%, com base nas estratégias que contribuem para desfazer os silos departamentais e diminuição de gastos.

