TOPMIND expande suporte técnico de TI para atender varejistas durante a Black Friday

SÃO PAULO, 23 de novembro de 2022 /PRNewswire/ -- A Black Friday está chegando e, em 2022, vem com a promessa de ser uma das maiores de todos os tempos. Motivos para acreditar nisso não faltam: neste ano, por exemplo, a principal data do varejo nacional será embalada não apenas pelo início das festas de fim de ano, mas também pela Copa do Mundo e do aumento das compras digitais. Para acompanhar este período, porém, varejistas e fabricantes serão obrigados a reforçar seus negócios – e isso quer dizer não apenas a contratação de novos colaboradores e o aumento dos estoques, como, também, em ampliar a atenção à sustentação dos ambientes digitais.

É pensando neste ponto que a TOPMIND, uma das principais empresas de prestação de serviços de TI no Brasil, anuncia a expansão de sua área de Field Services, unidade especializada na oferta de serviços suporte e gestão de ambientes complexos de TI. Com novos recursos para apoiar as empresas de varejo durante a Black Friday, a unidade de serviços da TOPMIND conta com mais de 250 especialistas em tecnologia e infraestrutura com capacidade para atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

"Sabemos que este é um período crítico, e que qualquer interrupção da rotina das lojas físicas ou virtuais pode representar muito para as organizações inteiras. Por isso, reunimos especialistas para oferecer serviços diferenciados e verdadeiramente inteligentes para o varejo, principalmente em uma época tão importante e que exige uma infraestrutura de TI com alto desempenho e estabilidade", afirma Sandra Maura, CEO da TOPMIND. "Assim como em todo o ano, durante a Black Friday nossa sólida experiência contribui para encontrar as soluções certas para manter as operações preparadas e disponíveis aos clientes."

Com o Field Services da TOPMIND os varejistas têm acesso análise e suporte de TI, com atendimento especializado multinível, permitindo que tenham mais condições para dedicar seu tempo ao desenvolvimento de seus projetos. Entre as vantagens oferecidas estão prestação de serviços por meio de contratos mensais contínuos ou pela modalidade de contratação de pacotes de franquia de chamados ou máquinas.

Além disso, a TOPMIND possui equipe para serviços em campo para manutenção e suporte de desktops, notebooks, pinpads (leitor de cartões), servidores, thin clients (equipamento que funciona como um mini PC), impressoras, totens e TVs, entre outros elementos ligados à infraestrutura de TI. O atendimento aos clientes é feito remotamente e in loco por profissionais experientes e especializados, dentro de uma estrutura que vai desde follow-ups até o terceiro nível de atendimento.

"Com nosso backoffice, os varejistas podem focar em suas estratégias, aproveitar as oportunidades da Black Friday e atender as demandas com segurança e confiança", comenta Sandra. "A confiabilidade é uma característica importante e trabalhamos para fornecer um suporte de TI que proporcione soluções digitais assertivas. Assim, os clientes terão experiências incríveis e voltarão a comprar continuamente, mesmo após o final do evento".

Vale destacar que, segundo pesquisa da NielsenIQ - Ebit, em 2021, as vendas do e-commerce brasileiro no período da Black Friday totalizaram R$ 4,2 bilhões, alta de 5% em relação a 2020, colocando a data como a principal época de vendas do País. Para este ano, de acordo com estudos da MindMiners, 62% das pessoas pretendem realizar alguma compra no período – e quase dois terços dos ouvidos acreditam que vão comprar mais na Black Friday por conta da Copa do Mundo.

Sobre a TOPMIND

A TOPMIND é uma das principais empresas de tecnologia e soluções digitais da América Latina. A companhia se destaca por seu portfólio e cultura de inovação, que impulsionam a transformação digital de grandes empresas, por meio de soluções como Big Data, Analytics, Robotic Process Automation (RPA), Chatbot & IA, Consultoria em Transformação Digital, Automação e Gestão de Espaços. Com uma equipe composta por mais de 1.200 profissionais, a empresa atende clientes no Brasil, América Latina e Estados Unidos. A TOPMIND também é idealizadora do projeto social TOP+PRÓXIMO, que apoia profissionais em busca de recolocação no mercado de trabalho. Para mais informações, acesse www.topmind.com.br

