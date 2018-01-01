Toppan Leefung приобретает подразделение капитальных рынков и корпоративного контроля Merrill Communication

В рамках сделки к покупателю перейдут и многочисленные офисы Merill в Северной Америке, Европе, Индии, Азиатско-тихоокеанском регионе, Африке и на Ближнем Востоке. Объединенное предприятие будет использовать обширный опыт и компетенцию своих сотрудников для предоставления технологичных сервисов и высококачественного обслуживания клиентов посредством индивидуальных программных и комплексных решений SaaS.

«На протяжении нескольких последних лет мы активно развивали подразделение финансовой печати и коммуникаций Toppan Vintage, и эта сделка окажет поддержку в реализации нашей основной цели - стать передовым поставщиком решений для наших клиентов, - отметил главный исполнительный директор Toppan Leefung Pte., Ltd. Ео Чи Тонг (Yeo Chee Tong). - Наши общие ресурсы послужат основой для создания нового международного гиганта, способного предоставлять клиентам самый полный спектр SaaS и традиционных услуг для удовлетворения их потребностей в сфере финансовых коммуникаций. Наше видение и стремление быть ведущим игроком отрасли станут стимулом для непрерывной разработки технологических инноваций, процессов, продуктов и сервисов».

Глубокие отраслевые связи Merrill в сочетании с обширным опытом работы в области капитальных рынков и нормативного соответствия дополнят наши современные технологические ресурсы и компетенцию в сфере обслуживания клиентов, обеспечив дополнительную корпоративную стабильность и укрепив наши лидерские позиции в отрасли.

Данная сделка соответствует текущей стратегии развития Toppan Vintage. В марте 2017 года компания Toppan Vintage приобрела Vintage - бывшее подразделение PR Newswire, специализирующееся на предоставлении услуг нормативно-правового соответствия на капитальных рынках, а также корпоративных, институциональных и финансовых сервисов. Приобретение Vintage позволило компании нарастить темпы своей глобальной экспансии и увеличить клиентскую базу.

Объединенное предприятие получит название Toppan Merrill, что в полной мере отражает масштабы новой организации, а также расширенный спектр предоставляемых ею услуг. Компания планирует в ближайшие месяцы представить новый облик корпоративного бренда.

О компании Toppan Vintage

Компания Toppan Vintage, лидер сферы финансовой печати и коммуникационных решений, входит в состав ведущей мировой типографской группы Toppan Printing Co., Ltd. с головным офисом в Токио и ежегодным объемом продаж на уровне около 14 млрд. долл. США. На протяжении вот уже трех десятилетий Toppan Vintage является пионером и доверенным партнером на финансовых рынках, предоставляя финансовым, юридическим и корпоративным сообществам продуманные, оперативные сервисы наряду с уникальным региональным опытом. В результате своего расширения Toppan Vintage получит возможность предоставлять легкодоступные услуги для критически важного контента, связанного со сделками на капитальных рынках, финансовой отчетностью и документацией по вопросам нормативно-правового соответствия, а также для инвестиционных компаний и страховиков. Совместная работа - основа всего, что мы делаем и чем мы являемся. Вдохновением для создания нашего комплекса SaaS-решений Hive® с использованием сверхсовременных технологий и экспертизы стала концепция улья - энергичного и трудолюбивого сообщества людей, работающих вместе в безопасной и эффективной среде. Узнайте больше на www.toppanvintage.com .

О компании Merrill Corporation

Merrill Corporation разрабатывает технологичные платформы для безопасного обмена контентом, организованных коммуникаций и сервисов разглашения информации. Клиенты доверяют инновационным приложениям и глубокой компетенцией Merill в вопросах навигации и безопасной передачи самых чувствительных и конфиденциальных сведений, доработки и распространения финансовых и нормативных данных, а также для создания индивидуальных каналов коммуникации между всеми задействованными лицами. Наш штат из почти 3 000 сотрудников по всему миру позволяет Merill решать самые сложные задачи клиентов, возникающие в момент, когда их потребность управления сложным контентом пересекается с необходимостью безопасного и эффективного взаимодействия по всему земному шару. https://www.merrillcorp.com

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/725304/Toppan_Merrill_Acquisition.jpg

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http://www.toppanvintage.com

