Toppan Leefung procède à l'acquisition de l'activité de marchés des capitaux et de conformité de Merrill Communication

Cette acquisition inclut plusieurs bureaux de Merrill en Amérique du Nord, dans la région EMOA, en Inde et en Asie-Pacifique. L'entité combinée entend utiliser son expertise mondiale étendue pour se concentrer sur la fourniture de services technologiques et d'une expérience client de qualité via des logiciels SaaS personnalisés et des solutions multiservices.

« Au cours des dernières années, nous avons massivement développé l'offre globale d'impression et de communications financières de Toppan Vintage, et cette acquisition soutiendra notre objectif consistant à devenir le fournisseur de solutions leader du secteur pour nos clients », a déclaré Yeo Chee Tong, PDG de Toppan Leefung Pte. Ltd. « La combinaison de nos ressources créera une nouvelle force globale pour fournir aux clients un choix complet de premier plan pour leurs besoins mondiaux en matière de communications financières, avec la gamme de services SaaS et traditionnels la plus complète. Notre vision et notre engagement consistant à nous positionner en tant qu'acteur prééminent au sein de notre secteur stimulera notre innovation continue en matière de technologie, de processus, de produits et de services. »

Les relations sectorielles approfondies de Merrill, combinées à sa riche et vaste expérience professionnelle dans le domaine des marchés des capitaux et de la conformité, étendront les ressources technologiques de pointe de la société ainsi que son expertise en matière de service clients, et établiront davantage la stabilité et la durabilité des entreprises du secteur.

Cette acquisition s'appuie sur la stratégie de croissance actuelle de Toppan Vintage. En mars 2017, Toppan Vintage a procédé à l'acquisition de Vintage, ancienne division de PR Newswire et fournisseur de services de conformité réglementaire dans le domaine des marchés des capitaux, des services d'entreprise, ainsi que des services institutionnels et de fonds. L'acquisition de Vintage a renforcé l'expansion de la présence globale de la société, ainsi que sa clientèle en matière de conformité.

L'organisation conjointe sera en fin de compte baptisée Toppan Merrill, pour refléter l'ampleur et les offres étendues de l'organisation nouvellement créée. La société prévoit de dévoiler une nouvelle image de marque dans les prochains mois.

À propos de Toppan Vintage

Toppan Vintage, leader dans le domaine des solutions d'impression et de communications financières, fait partie de Toppan Printing Co., Ltd., groupe d'impression leader mondial basé à Tokyo, qui enregistre un chiffre d'affaires annuel de près de 14 milliards USD. Toppan Vintage est une société pionnière ainsi qu'un partenaire de confiance sur les marchés financiers depuis trente ans, et dessert les communautés de la finance, du juridique et des entreprises au travers d'un service méticuleux et réactif, ainsi qu'avec une expertise et des capacités locales de marché inégalées. Les opérations croissantes de Toppan Vintage offrent une expérience sans faille pour les contenus critiques à la mission dans le cadre des transactions sur les marchés des capitaux, des déclarations financières, des dépôts de conformité réglementaire, des sociétés d'investissement et des fournisseurs d'assurance. La collaboration s'inscrit au cœur de tout ce que nous entreprenons et de ce que nous sommes. Notre gamme de solutions SaaS Hive®, qui s'appuie sur une technologie et une expertise de pointe, s'inspire du concept de la ruche – une communauté travailleuse qui œuvre ensemble dans un environnement sécurisé et efficace. En savoir plus sur www.toppanvintage.com .

À propos de Merrill Corporation

Merrill Corporation fournit des plateformes technologiques destinées au partage sécurisé de contenus, aux communications réglementées et aux services de divulgation. Les clients font confiance aux applications innovantes et à l'expertise de sujets approfondis de Merrill pour gérer efficacement le partage sécurisé de leurs contenus les plus sensibles, perfectionner et distribuer des déclarations financières et réglementaires critiques, ainsi que pour créer des communications personnalisées pour les parties prenantes. Avec près de 3 000 personnes réparties dans des sites à travers le monde, les clients se tournent vers Merrill lorsque leur besoin de gérer des contenus complexes s'entrecroise avec leur besoin de collaborer de manière sécurisée à travers le monde. https://www.merrillcorp.com

