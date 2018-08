Torneio CrossFit Brasil prepara nona edição em nova sede

O Torneio CrossFit Brasil é o maior e mais importante competição da modalidade no cenário nacional. A edição deste ano terá a participação total de 276 atletas em disputas no masculino e feminino, divididos entre seis categorias: Teen (14 a 17 anos), Elite (idade livre), Master 35-39, Master 40-44, Master 45+ e Times (quartetos mistos formados por atletas da Elite). Cinco Super Seletivas do evento percorreram o país entre junho e julho e reuniram 1.166 candidatos ao evento, credenciando os melhores à disputa do título deste ano.

Na corrida pela glória dos lugares mais altos do pódio, o TCB 2018 terá em ação os atletas mais bem condicionados do país. Tricampeões do evento na categoria elite masculino, Anderon Primo e Francisco Javier, o Chiquinho, estão confirmados na edição e na luta pelo inédito tetracampeonato. Primeiro brasileiro a competir na elite do CrossFit Games, feito realizado no início deste mês, Pablo Chalfun está na disputa pelo inédito título, assim como Lucas da Rosa, vice-campeão do TCB 2017, e André Sanches, bronze no ano passado.

As atividades na elite feminina têm destaque para Luana Soares, segunda colocada na competição em 2017. Sem a concorrência da tetracampeã Anita Pravatti, desfalque confirmado neste ano, a disputa promete ser acirrada entre nomes como Vivi Aiello, Tata Rebane e Renata Pimentel, presente no CrossFit Games 2018 na categoria Master 35-39 anos. Assim como ela e Chalfun, representantes brasileiros na principal competição mundial da modalidade, os jovens Luiza Marques e Lucas Pusch estão confirmados na nona edição do TCB, assim como Leonardo Lima, integrante da categoria Master 45+.

Os três melhores de cada categoria terão seus esforços na competição muito bem recompensados. Além de troféus e medalhas, o evento distribuirá mais de R$ 100.000,00 (cem mil reais) em premiações. O Torneio CrossFit Brasil tem organização da CrossFit Brasil e da Eta! Comunicação e Eventos e conta com patrocínio gold da Gladius Equipment e Hopper Nutrition, além de copatrocínio da Aubicon, CrossX, Ultrawod, Powered By Coffee, KVRA, Meias Elite, Champer e FourMixx.

Sobre Torneio CrossFit Brasil

O Torneio CrossFit Brasil é o maior e mais importante competição de CrossFit do país, movimentando premiações que ultrapassam a marca de R$ 100.000,00 (cem mil reais). Criado em 2010 visando reunir praticantes da modalidade de todos os estados, o TCB cresceu, se profissionalizou e já realizou oito edições, com a nona agendada para setembro de 2018 na cidade de Sorocaba, interior de São Paulo, entre os dias 13 e 16, reunindo os atletas brasileiros mais bem condicionados fisicamente.

