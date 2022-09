Torry Harris est nommé Strong Performer dans le domaine des solutions de gestion d'API par un cabinet d'études indépendant

NEW YORK et BRISTOL, Angleterre et BANGALORE, Inde, 8 septembre 2022 /PRNewswire/ -- Torry Harris Integration Solutions (THIS), un leader reconnu en matière de stratégie d'intégration et de livraison de transformation numérique axée sur les API, a annoncé aujourd'hui qu'il avait été nommé « Strong Performer » dans The Forrester Wave™ : API Management Solutions, Q3 2022. Selon le rapport Forrester, « Torry Harris Integration Solutions constitue un choix solide pour ceux qui recherchent une gestion des API auprès d'un intégrateur de services capable de s'associer à leur entreprise pour créer de nouveaux modèles économiques numériques ».

Le rapport Forrester Wave™ note :

« Torry Harris Integration Solutions est une société d'intégration de services qui propose un produit de gestion d'API et des services professionnels axés sur les stratégies commerciales numériques. »

« […] Ses services de soutien se distinguent, notamment les ateliers sur la stratégie commerciale de l'API, la gouvernance et la mise en place du programme de l'API, les ateliers sur la gestion des produits de l'API et les examens de l'architecture de l'API. Son approche du marché se concentre sur les acheteurs qui ont besoin d'un partenaire intégrateur de services. »

« Les clients de référence citent la stabilité du produit, la capacité de l'entreprise à s'adapter au changement et les partenariats visant à aider les clients à innover. »

Shuba Sridhar, vice-présidente, Initiatives stratégiques, Torry Harris, déclare : « Nous sommes ravis de cette reconnaissance Forrester Wave, un score de 5 sur 5 pour nos capacités de services de soutien, notamment les ateliers de stratégie commerciale API, la gouvernance et la mise en place de programmes API, les ateliers de gestion de produits API et les examens d'architecture API. Un véritable partenariat pour aider nos clients à créer des écosystèmes de partenaires connectés. »

« Nous nous engageons à aider à la création de communautés numériques significatives qui améliorent les possibilités de revenus pour tous », ajoute-t-elle.

Torry Harris est un fournisseur multinational de services de conseil et de prestation en affaires, en technologie et en informatique. Depuis plus de deux décennies, elle se concentre sur la fourniture de solutions pour l'habilitation numérique, les services de place de marché numérique, la gestion du cycle de vie complet des API, l'IoT et l'habilitation des écosystèmes numériques. L'entreprise a son siège social dans le New Jersey (États-Unis), avec des centres de développement à Bangalore (Inde). Elle possède des bureaux à Bristol (Royaume-Uni), Slough (Royaume-Uni), Dubaï (Émirats arabes unis), Dublin (Irlande), Munich (Allemagne) et Paris (France). Suivez-nous sur LinkedIn , Twitter et Facebook . Pour en savoir plus, consultez le site https://www.torryharris.com .

