Torry Harris et 48, faisant partie Three Irlande, remportent le prix d'excellence du TM Forum

BRISTOL, Angleterre et BANGALORE, Inde, 7 octobre 2021 /PRNewswire/ -- Torry Harris Integration Solutions (THIS), un leader reconnu en matière de stratégie d'intégration et de transformation axée sur les API, ainsi que 48, la marque jeunesse de confiance de Three Ireland, ont remporté le prix d'excellence du TM Forum de cette année dans la catégorie « Expérience client et confiance ».

Le prix d'excellence du TM Forum récompense les meilleurs fournisseurs de services de communication (FSC) et fournisseurs de solutions du monde entier pour leur travail exceptionnel dans la transformation numérique du secteur des télécommunications.

Cette année, les 95 candidatures reçues de 23 pays ont été jugées par un panel de 22 experts indépendants du secteur. En tant qu'organisation neutre et à but non lucratif, le TM Forum veille à ce que les prix soient impartiaux, qu'ils célèbrent des exemples importants de réussite du secteur et qu'ils offrent une reconnaissance précieuse des pairs.

Shuba Sridhar, Vice-présidente des Initiatives stratégiques chez Torry Harris, a déclaré : « Nous sommes ravis de recevoir ce prix. Nous remercions le TM Forum d'avoir créé une prise de conscience et d'avoir partagé les meilleures pratiques de la réussite de la transformation de 48 avec les FSC du monde entier. Nous sommes fiers d'être associés à 48, la première marque de services mobiles véritablement numérique et centrée sur les jeunes en Irlande. Nous avons aidé à moderniser et à migrer leurs anciens systèmes informatiques vers le cloud en exploitant l'architecture numérique ouverte et les API ouvertes du TM Forum pour créer une nouvelle expérience numérique. »

« Comme nous le montrent les lauréats du prix d'excellence de cette année, débloquer la croissance et créer de la valeur à long terme est possible grâce à l'innovation, au partenariat et à la transformation numérique. Notre jury indépendant et impartial a une fois de plus reconnu les réalisations exceptionnelles accomplies pour accélérer les changements au sein de notre secteur », a commenté Nik Willetts, PDG du TM Forum.

À propos de Torry Harris

Torry Harris est un prestataire international de services de conseil en affaires, en technologie et en informatique. Depuis plus de deux décennies, l'entreprise se concentre sur la fourniture de solutions dans les domaines de l'intégration pour l'activation numérique, les services de place de marché numérique, la gestion du cycle de vie complet des API et l'activation de l'écosystème numérique. Le siège de la société est situé dans le New Jersey (États-Unis), avec des centres de développement à Bangalore, en Inde. L'entreprise possède des bureaux à Bristol (Royaume-Uni), Slough (Royaume-Uni), Dubaï (EAU), Dublin (Irlande), Munich (Allemagne) et Paris (France). Suivez-nous sur LinkedIn , Twitter et Facebook . Pour en savoir plus, rendez-vous sur https://www.torryharris.com

À propos de 48

48, la deuxième marque de Three Ireland, est le premier réseau mobile pour les jeunes véritablement numérique du pays. Three Ireland a relancé 48 en mars 2020 avec un nouveau positionnement de la marque, un nouveau produit et une nouvelle expérience. 48 a introduit des nouvelles offres SIM qui remettent en question les idées reçues sur ce marché. 48 a ainsi vu une opportunité de donner à l'utilisateur le contrôle de son produit et de son achat. L'entreprise a créé un produit permettant aux clients d'en faire toujours plus grâce à leurs données, d'échanger des minutes d'appel contre des données, de partager des données avec des amis, d'économiser des données pour les jours pluvieux et de faire don de données à une œuvre de bienfaisance, le tout via un compte my48. Pour en savoir plus, rendez-vous sur https://48.ie/

À propos du TM Forum

Le TM Forum est une association de plus de 850 entreprises membres qui génèrent un revenu combiné de 2 000 milliards de dollars US et servent cinq milliards de clients dans 180 pays. Nous encourageons la collaboration et la résolution collective des problèmes afin de maximiser le succès commercial des fournisseurs de services de communication et numériques et de leur écosystème de fournisseurs dans le monde entier. Pour en savoir plus, rendez-vous sur https://www.tmforum.org/

Contact pour les médias :

Diganta Kumar Barooah

[email protected]

+91-80-41827200

SOURCE Torry Harris Integration Solutions (THIS)