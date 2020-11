Torry Harris Integration Solutions (THIS) remporte le prix de « l'entreprise de services numériques de l'année »

BRISTOL, Angleterre, DUBAI, E.A.U. et BANGALORE, Inde, 20 novembre 2020 /PRNewswire/ -- Torry Harris Integration Solutions (THIS) a remporté le titre de « Société de services numériques de l'année, grandes organisations » lors des Digital Technology Leaders Awards 2020.

Les Computing Digital Technology Leaders Awards récompensent les réalisations de personnes et d'entreprises qui font réellement avancer les choses dans le domaine de la technologie numérique.

L'engagement de Torry Harris à étendre la capacité numérique des entreprises par l'intégration lui a valu plusieurs autres reconnaissances cette année. En août, THIS a remporté deux prix aux UK Digital Experience Awards (UKDXA). Shuba Sridhar, VP - Initiatives stratégiques, Torry Harris, déclare : « Nous sommes ravis d'être reconnus pour nos efforts visant à aider les clients à réaliser leurs objectifs numériques. Nos kits à outils numériques, le kit « contribution du cloud native », le kit « gestion de la maison intelligente » et le kit « autonomisation des PME » ont permis aux clients d'accélérer et d'étendre leurs initiatives de transformation numérique de l'entreprise. »

« Un engagement fort pour atteindre les objectifs numériques de nos clients en utilisant les opportunités et l'intégration basées sur les API, des kits d'outils puissants, des compétences technologiques approfondies et plus de 20 ans d'expertise en matière d'intégration ont fait de nous un partenaire de confiance et un conseiller pour nos clients dans les secteurs des télécommunications, du BFSI (les services bancaires, financiers et les assurances), de l'énergie et du commerce de détail », ajoute-t-elle.

Torry Harris apporte sa spécialisation et son expertise aux services et solutions informatiques dans les domaines de l'automatisation intelligente, de la formation numérique, de l'amélioration des compétences et de la modernisation de l'héritage, entre autres. Ces services sont complétés par des produits de pointe dans le cadre de la suite de produits DigitMarket™, l'offre des marchés numériques et les solutions de gestion des API.

À propos de Torry Harris

Torry Harris est un fournisseur multinational de services dans les domaines des processus commerciaux, des technologies et des technologies de l'information. Depuis plus de deux décennies, l'entreprise s'attache à fournir des solutions dans les domaines de l'intégration pour l'activation numérique, des services du marché numérique, de la gestion du cycle de vie complet des API et de l'activation des écosystèmes numériques. Son siège social est situé dans le New Jersey (États-Unis) et ses centres de développement sont installés à Bangalore, en Inde.

L'entreprise compte des bureaux à Bristol (Royaume-Uni), Slough (Royaume-Uni), Dubaï (Émirats arabes unis), Dublin (Irlande), Munich (Allemagne) et Paris (France). Pour en savoir plus, consultez le site https://www.torryharris.com

Contact pour les médias :

Diganta Kumar Barooah

[email protected]

+91-80-41827200

SOURCE Torry Harris Integration Solutions (THIS)