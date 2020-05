Torry Harris lance de nouveaux plans SaaS pour le marché numérique et des produits de gestion des API pour mieux relever les défis des clients durant la COVID-19

BRISTOL, Angleterre, DUBAÏ, É.A.U. et BANGALORE, Inde, 28 mai 2020 /PRNewswire/ -- Torry Harris Integration Solutions (THIS) est un conseiller de confiance auprès d'entreprises du monde entier en vue d'étendre la puissance de l'accès numérique par l'intégration. La société a récemment annoncé le lancement de son portail de produits avec de nouveaux plans de logiciels en tant que service (SaaS) pour faciliter le processus d'achat des clients.

Karthik TS, le Directeur du centre d'excellence de Torry Harris, a déclaré : « Dans un monde post-COVID, la mise en place d'écosystèmes numériques prend plus d'importance, en particulier pour les PME, qui privilégient des rapports directs avec les clients, souvent dans une limite géographique restreinte, et sont plus sévèrement touchées économiquement. Nous collaborons avec nos entreprises clientes pour les équiper d'outils, de formations et d'une stratégie visant à renforcer le segment des PME. »

Shuba Sridhar, le Président adjoint chargé des initiatives stratégiques, a déclaré : « Nos produits permettent de créer des écosystèmes numériques en adoptant et en utilisant les possibilités numériques reposant sur les interfaces de programmation applicative (API). À travers nos plans SaaS, nous proposons plus de souplesse et une commercialisation plus rapide avec des options en marque blanche. Nous proposons actuellement des services de formation contextuelle pour la mise à niveau des compétences numériques des équipes de nos clients. »

Le portefeuille de produits Torry Harris comprend :

Outils permettant le commerce en ligne, offres groupées avec des partenaires

Digital Marketplace – référentiel pour le marché, pour une commercialisation plus rapide

IoT Glue ® – plateforme d'intégration de l'IdO sur mobile, pour connecter des choses diverses

– plateforme d'intégration de l'IdO sur mobile, pour connecter des choses diverses Concierge Bank™ – accélérateur bancaire pour le marché

DigitMarketTM-API Manager – ensemble complet pour gérer et monétiser les API

Portail des développeurs – boutique d'API pour découvrir et accélérer leur adoption



Passerelle API – gérer les connexions d'API de façon fluide et sécurisée



Portail des éditeurs – plateforme globale pour contrôler les activités de l'API

Outils de développement légers pour accélérer le développement, les essais et l'intégration

RepoPro TM – répertoire d'entreprise, simplifie le stockage et le suivi des actifs

– répertoire d'entreprise, simplifie le stockage et le suivi des actifs Automaton TM – outil d'automatisation des essais, sans code

– outil d'automatisation des essais, sans code AutoStub® – essais et livraison rapides des API

Digit IT Services – services d'intégration système comprenant le conseil, la stratégie, la mise en œuvre et l'appui

À propos de Torry Harris

Torry Harris est un prestataire international de conseil en affaires, en technologies et en informatique. Depuis plus de deux décennies, la société s'attache à fournir des solutions dans les domaines de l'intégration pour l'activation numérique, des services de plateforme, de la gestion du cycle de vie complet des API et de la transformation numérique. La société est basée dans le New Jersey (États-Unis) et dispose de centres de développement à Bangalore et de bureaux à Bristol (Royaume-Uni), Slough (Royaume-Uni), Dubaï (Émirats arabes unis), Dublin (Irlande), Munich (Allemagne) et Paris (France). Pour en savoir plus, rendez-vous sur https://www.torryharris.com/

Contact médias :

Diganta Kumar Barooah

[email protected]

Torry Harris Integration Solutions (THIS)

SOURCE Torry Harris Integration Solutions (THIS)