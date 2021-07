Torry Harris nommé finaliste des Prix d'excellence du TM Forum

BRISTOL, Angleterre et BANGALORE, Inde, 26 juillet 2021 /PRNewswire/ -- Torry Harris Integration Solutions (THIS), leader reconnu dans le domaine de la stratégie et de la fourniture d'intégration, a annoncé aujourd'hui qu'il avait été sélectionné comme finaliste pour les Prix d'excellence du TM Forum 2021 .

Les initiatives mises en œuvre par THIS dans deux catégories sont sélectionnées pour la finale des prix d'excellence : 1. L'automatisation de la conformité des API permet à Vodafone de réduire ses coûts de 50 millions d'euros et de bénéficier d'autres avantages (Catégorie : Informatique et réseaux natifs du cloud) ; et 2. La confiance dans le premier service mobile entièrement numérique d'Irlande bouscule le marché, une deuxième fois ! (Catégorie : Expérience client et confiance). Les gagnants seront annoncés le premier jour de l'événement mondial Digital Transformation World Series, le 22 septembre.

Les prix d'excellence du TM Forum récompensent les plus grandes entreprises du monde pour leurs réalisations innovantes dans les domaines de la transformation numérique, de l'agilité des entreprises et des technologies de l'information, de l'orientation client, du partenariat et de la collaboration intersectoriels, et de l'innovation en matière de produits et de services. Les prix sont décernés par un jury composé de 22 experts indépendants et neutres du secteur. Les candidatures couvrent les six thèmes principaux du TM Forum : Opérations autonomes ; IA, données et informations ; Au-delà de la connectivité ; Informatique et réseaux natifs du cloud ; Expérience client et confiance et Le facteur humain.

« Félicitations aux finalistes de cette année pour les prestigieux prix d'excellence », a déclaré Nik Willetts, PDG du TM Forum. « Les défis et les opportunités uniques auxquels notre secteur est confronté n'ont fait qu'amplifier l'importance de la collaboration. Les finalistes de cette année démontrent non seulement l'accélération du rythme du changement dans notre secteur, mais ils soulignent également la valeur de la mise en œuvre du changement en travaillant ensemble. Bonne chance à tous les finalistes ! »

Shuba Sridhar, vice-président - Initiatives stratégiques chez Torry Harris, a déclaré : « Nous sommes heureux d'être reconnus pour nos efforts visant à démocratiser le numérique grâce à des initiatives d'intégration automatisée axées sur les API pour nos clients. Nos kits d'outils de passage au numérique, le ' kit d'outils de l'héritage au cloud native ', le kit ' gestion intelligente de la maison ' et le ' kit d'autonomisation numérique pour les PME ' ont permis aux clients d'accélérer et de faire évoluer leurs initiatives de transformation numérique d'entreprise. »

À propos de Torry Harris

Torry Harris est un prestataire international de services de consultance dans les domaines des processus commerciaux, des technologies et des technologies de l'information. Depuis plus de 20 ans, il se concentre sur la recherche de solutions dans les domaines de l'intégration pour l'habilitation numérique, des services axés sur le marché du numérique, de la gestion des API sur l'ensemble du cycle de vie, de l'IoT et de l'habilitation des écosystèmes numériques. Son siège social est situé dans le New Jersey (États-Unis) et ses centres de développement sont installés à Bangalore en Inde. L'entreprise possède des bureaux à Bristol (Royaume-Uni), Slough (Royaume-Uni), Dubaï (Émirats arabes unis), Dublin (Irlande), Munich (Allemagne) et Paris (France). Suivez-nous sur LinkedIn , Twitter et Facebook . Pour en savoir plus, consultez le site https://www.torryharris.com

À propos du TM Forum

TM Forum est une association de plus de 850 entreprises membres qui génèrent un revenu combiné de 2 000 milliards de dollars américains et servent cinq milliards de clients dans 180 pays. Nous encourageons la collaboration et la résolution collective des problèmes afin de maximiser le succès commercial des prestataires de services numériques et de communication et de leur écosystème de fournisseurs dans le monde entier. Aujourd'hui, nous nous attachons à soutenir les membres dans leur parcours unique de transformation numérique, en leur fournissant des ressources et des outils pratiques et éprouvés pour accélérer l'exécution et des plateformes pour faciliter la résolution collaborative des problèmes et l'innovation.

Contact médias :

Diganta Kumar Barooah

[email protected]

+91-80-41827200

SOURCE Torry Harris Business Solutions