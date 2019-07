Torry Harris remporte deux importants UK Digital Experience Awards

BRISTOL, Angleterre, 31 juillet 2019 /PRNewswire/ -- Torry Harris Integration Solutions (THIS) a remporté deux importants UK Digital Experience Awards (UKDXA) 2019. Les UKDXA reconnaissent l'excellence et l'innovation numériques et récompensent les entreprises offrant une expérience client exceptionnelle grâce à l'utilisation des technologies numériques.

Torry Harris a remporté l'or avec HomeJini, un projet de plate-forme numérique, dans la catégorie des « Organismes à but non lucratif et services de bienfaisance, y compris les services publics », ainsi que l'argent dans la catégorie « Meilleur changement et transformation numérique (en partenariat avec Pure Planet) ».

HomeJini (optimisé par la solution de marché numérique DigitMarketTM de Torry Harris) démocratise le numérique en exploitant le pouvoir de l'économie de plate-forme pour relier le bassin de main-d'œuvre semi-qualifiée en Inde aux opportunités d'emploi.

Pure Planet est le premier fournisseur d'énergie britannique basé sur des applications à fournir une 100 % d'électricité renouvelable et 100 % de gaz à compensation de carbone. Les clients peuvent suivre leur consommation d'énergie et recevoir leurs factures via une application mobile alimentée par des API. Le moteur numérique de Pure Planet est propulsé par Torry Harris. Torry Harris est un partenaire de confiance de Pure Planet et l'a aidée à créer un écosystème numérique utile en mettant en œuvre et en prenant en charge un portefeuille complet d'API.

Shuba Sridhar, vice-président chargé des initiatives stratégiques chez Torry Harris, a déclaré : « Nous sommes ravis que notre produit de marché numérique DigitMarket™ ait reçu la reconnaissance qu'il mérite. Nous espérons revenir l'année prochaine avec une histoire plus innovante et percutante, celle d'un moteur numérique propulsé par Torry Harris qui fera une énorme différence pour les affaires de nos clients ! Merci Awards International d'avoir suivi un processus de notation aussi juste et transparent et d'avoir réuni un comité de haut niveau composé de juges indépendants ! »

