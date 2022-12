Torry Harris remporte le prix du meilleur système bancaire ouvert international aux Banking Tech Awards 2022

NEW YORK et BRISTOL, Angleterre et BANGALORE, Inde, 21 décembre 2022 /PRNewswire/ -- Banking Tech Awards, une plateforme mondiale de remise de prix qui fait autorité dans le domaine de l'expertise en matière d'informatique dans les services financiers à l'échelle mondiale, a dévoilé les lauréats des 23e Banking Tech Awards annuels qui se sont déroulés à l'hôtel Royal Lancaster à Londres. Torry Harris Integration Solutions (THIS) a remporté le prix du meilleur système bancaire ouvert — International (2022) pour Concierge Bank™ , son produit de services bancaires sur le modèle d'une marketplace.

Concierge Bank™ est un système bancaire ouvert qui permet aux banques du monde entier à offrir à leurs clients de nouveaux produits innovants grâce à une solution de marketplace ouverte basée sur l'API et avec une interface utilisateur simple. Il permet d'élargir ses services aux clients des services bancaires mobiles en les connectant à une marketplace numérique au sein d'une application bancaire claire et directe.

Depuis son lancement, le système bancaire ouvert Concierge BankMC a permis aux banques de :

Offrir aux clients un aperçu global de leurs finances actuelles

Regrouper les capacités dans un écosystème de fournisseurs et de consommateurs au sein de la marketplace

Mettre davantage l'accent sur la distribution par l'intermédiaire de tiers

Offrir une plus grande transparence sur les prix et une meilleure expérience utilisateur

Accélérer la transition pour quitter le modèle axé sur les produits

Offrir une interface unique aux clients pour accéder aux produits et services d'une multitude d'acteurs

Shuba Sridhar, vice-président responsable des initiatives stratégiques chez Torry Harris, a déclaré : « Nous sommes heureux d'être récompensés pour nos efforts visant à démocratiser le numérique grâce à des solutions d'intégration automatisée basée sur l'API pour nos clients. Concierge Bank™ est une solution de marketplace bancaire unique qui propose de nombreuses fonctionnalités intégrées à l'application mobile. En tant que solution API, elle permet aux clients d'utiliser leur application mobile ou leur site web et d'intégrer toutes les fonctionnalités de la marketplace à leur expérience client actuelle. »

À propos de Torry Harris

Torry Harris est un fournisseur multinational de services et de conseils commerciaux, technologiques et informatiques. Depuis plus de deux décennies, l'entreprise s'attache à fournir des solutions d'intégration numérique, des services de marketplaces digitales, de gestion du cycle de vie complet des API, d'intégration de l'IoT et de l'écosystème numérique. L'entreprise a son siège social dans le New Jersey (États-Unis), avec des centres de développement à Bangalore (Inde). Elle possède des bureaux à Bristol (Royaume-Uni), Slough (Royaume-Uni), Dubaï (Émirats arabes unis), Dublin (Irlande), Munich (Allemagne) et Paris (France). Suivez-nous sur LinkedIn , Twitter et Facebook . Pour en savoir plus, rendez-vous sur https://www.torryharris.com

Contact :

Diganta Kumar Barooah,

[email protected] ,

+91-80-41827200,

Torry Harris Business Solutions

SOURCE Torry Harris Integration Solutions