Total Assist oferece seguro-viagem com cobertura completa a preços competitivos

Segundo o estudo "Insurance Revenue Landscape 2025: Innovate for Resilience", divulgado pela Accenture, uma das mais conceituadas multinacionais de consultoria de gestão, tecnologia da informação e outsourcing, as receitas globais do mercado de seguros devem crescer US$ 1,4 trilhão entre o início de 2020 e o final de 2025, quando se estima que somarão US$ 7,5 trilhões.

A conquista de parcela do crescimento previsto, assinala o estudo, exigirá que as seguradoras inovem cada vez mais, em parceria de startups, aceleradoras e centros de pesquisa. A expectativa é que cerca de US$ 200 bilhões, do total de US$ 1,4 bilhão, sejam absorvidos pelo setor com o lançamento de novos produtos, serviços e riscos por meio de canais digitais e marketplaces.

O cenário digital está tornando obrigatória a incorporação de inteligência artificial, blockchain, big data e analytics às atividades rotineiras das seguradoras, da subscrição à detecção de fraudes, da precificação à distribuição de produtos. Isso passa pela sinergia cada vez maior entre o setor de seguros e os desenvolvedores de tecnologia que atuam em startups e outros centros de inovação.

O contexto inovador envolve a criação de novos modelos de negócios, com o redesenho de estratégias para ampliar o leque de serviços e produtores oferecidos aos consumidores para atenuar os diferentes tipos de riscos com cobertura de seguros, uma tendência que cresce exponencialmente diante de um mundo em transformação guiado pelo avanço tecnológico.

Entre os produtos que se fortaleceram nos últimos anos está o seguro-viagem. Antes da pandemia de covid-19, essa modalidade era mais procurada nos roteiros para a União Europeia e países que exigiam a sua contratação. Com as incertezas causadas pela disseminação do vírus, os brasileiros passaram a contratar mais o seguro-viagem, como forma de se prevenir contra eventuais problemas.

Facilidade e rapidez

Uma das empresas que apostam nesse segmento é a Total Assist, especializada na comercialização de seguros-viagem que nasceu no VOE, o Hub de inovação e tecnologia do grupo Voetur.

Em parceria com a Hero Seguros e a seguradora Too, ambas do BTG, a Total Assist oferece acesso digital facilitado e rápido a um seguro-viagem com preço mais competitivo do mercado e uma supercobertura. "Nosso projeto de digitalizar toda a jornada de compra do seguro-viagem é antiga e acabou sendo acelerada no auge da pandemia", diz Carlos Alberto Sá, presidente do Grupo Voetur, empresa com mais de 37 anos de atuação no mercado de turismo.

A Total Assist quer se conectar com o consumidor final de seguro-viagem "Temos uma das coberturas mais completas do mercado a preços extremamente competitivos", reforça Humberto Cançado, diretor comercial da Total Assist.

A Total Assist oferece mais de 30 modalidades de cobertura para os viajantes, que podem ser contratadas de maneira simples e rápida. O seguro-viagem cobre diferentes tipos de imprevistos, sejam relacionados à saúde, extravio ou dano de bagagem, atraso de voo, interrupção ou cancelamento da viagem internacional, prorrogação de estadia, retorno do segurado e até mesmo para situações mais graves, como invalidez total ou parcial por acidente, morte acidental, translado de corpo e regresso sanitário.

A tendência de expansão no seguro-viagem digital no Brasil se revigora com a crescente procura por roteiros nacionais entre os turistas domésticos, com o uso cada vez mais de ferramentas tecnológicas para contratação desses serviços. "Inovação sempre esteve em nosso DNA. O nosso desafio é viabilizar ideias, soluções e novos modelos de negócios voltados para o segmento de turismo", pontua Carlos Alberto.

De acordo com o executivo, o crescimento do mercado de seguro-viagem se deve a prevenção contra eventuais necessidades de atendimento médico e a exigência dos países de que os viajantes tenham esse tipo de cobertura.

FONTE Total Assist

