Total Telecom: Die chinesische Halbleiterindustrie durchläuft eine Revolution, von der Krise zur Selbstversorgung bei der Produktion von 28 nm und 14 nm Technologie

LONDON, 17. Juni 2021 /PRNewswire/ -- Total Telecom sprach kürzlich mit Hui He, Associate Director und Leiter der China Semiconductor Research bei Omdia, über die Schwere der anhaltenden Halbleiter-Versorgungskrise und darüber, wie sich die Branche verändert, um der gestiegenen Nachfrage gerecht zu werden. Hui He schätzt, dass China bis zum Ende dieses Jahres bzw. im nächsten Jahr eine völlig autarke Produktionslinie für 28 nm- und 14 nm-Chips aufbauen kann.

Von Hui He erfährt Total Telecoms, dass die steigende Nachfrage nach Smartphones der größte Anwendungsfall für Chips bleibt, weil die Smartphone-Hersteller die Komponenten im Voraus bestellen, und zwar um etwa 30 oder 40 % mehr als früher. Die Halbleiterhersteller haben jedoch Mühe, mit dieser Entwicklung Schritt zu halten.

In China hat die Regierung dieses Wachstum durch Steuererleichterungen und finanzielle Anreize für investitionswillige Halbleiterunternehmen unterstützt. Laut Hui He entwickeln sich Chinas inländische Geräte- und Materialanbieter immer schneller. Es wird geschätzt, dass China bis zum Ende dieses Jahres eine völlig autarke Produktionslinie aufbauen kann. Die Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC) ist ein hervorragendes Beispiel für die Art von Wachstum, die derzeit auf dem chinesischen Markt stattfindet. SMIC verfügt seit vielen Jahren über 28 nm-Massenproduktionskapazitäten und ist sogar auf 14 nm umgestiegen.

Auf der anderen Seite wollen viele Länder, wie z.B. die USA und die Länder in Europa, ihre heimische Produktion steigern und ihre Abhängigkeit von ausländischer Produktion verringern. Digitale Souveränität ist zu einem heißen Thema für Gesetzgeber geworden, die voraussagen, dass eine unabhängige und wettbewerbsfähige Technologieindustrie in den kommenden Jahrzehnten das Herzstück der Volkswirtschaften sein wird. Hui He schlägt vor, dass ein Markt auf jeden Fall erforderlich ist, wenn Sie die Produkte herstellen. Der endgültige Markt wird auf der Geräteseite liegen, wie z. B. Smartphones und PCs, Cloud- und Edge-Computing oder eines der heißesten Themen im Moment: Automotive. In den letzten Jahren fehlen in Europa jedoch die größten Verbraucher dieser Komponenten.

Total Telecom ist der Meinung, dass die Bemühungen, den globalen Halbleitermarkt zu transformieren, eindeutig im Gange sind, aber ähnlich wie die Halbleiterproduktion selbst, ist die Verschiebung des Umfangs der internationalen Märkte zwangsläufig ein langsamer und mühsamer Prozess, dessen Ergebnisse noch abzuwarten sind.

