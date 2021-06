Totogi bringt das weltweit fortschrittlichste Ladesystem und BSS auf den Markt

- Charging Engine erreicht mit einer Million Transaktionen pro Sekunde den weltweit besten Leistungsbenchmark

- Verbrauchsabhängige Preisgestaltung mit kostenloser Kontingent-Option für CSPs

- Totogi präsentiert sich auf dem Mobilfunkweltkongress in CLOUD CITY

AUSTIN, Texas, 28. Juni 2021 /PRNewswire/ -- Totogi , das Unternehmen, das sich auf die Entwicklung von Telco-Software für die öffentliche Cloud konzentriert, kündigt heute die Markteinführung von Totogi Charging System an, der ersten webbasierten Echtzeit-Abrechnungs- und Tarifgestaltungs-Engine für Telcos. Totogi markiert diesen Start mit der Ankündigung, dass es einen branchenführenden Leistungsstandard von einer Million Transaktionen pro Sekunde (TPS) erreicht hat, mit der Verpflichtung, diese Zahl alle sechs Monate zu verdoppeln.

Totogi kündigt außerdem seine neue Webscale BSS-Plattform an, die den Gold-Status des TM Forums erreicht hat, da sie 12 der TM Forum Open Digital Architecture APIs unterstützt, wobei geplant ist, bis Ende 2021 den kompletten Satz zu unterstützen.

Totogi, das bis heute im Verborgenen operiert, hat seine Lade- und BSS-Systeme speziell für die Public Cloud entwickelt, was bedeutet, dass auf sie über das Internet zugegriffen werden kann, ohne dass etwas vor Ort installiert werden muss. Mit der Public Cloud entfällt die Kapazitäts- und Notfallwiederherstellungsplanung, da das System automatisch skaliert und ausfällt. Da Totogi auf der Public Cloud aufbaut, bietet es auch alle Kostenvorteile der Hyperscaler und erwartet, dass die Systeme im Vergleich zu Private-Cloud- und On-Premise-Systemen 80 % niedrigere TCO aufweisen.

Als erstes Unternehmen der Branche wird Totogi nutzungsabhängige Preise anbieten, beginnend mit einer kostenlosen Option für CSPs. Die Nutzung von Totogi Charging System ist für bis zu fünfhundert Millionen Transaktionen pro Monat kostenlos und die Nutzung von Totogi BSS für bis zu fünfhundert Millionen API-Aufrufe pro Monat ist kostenlos. Diese Stufe entspricht in der Regel CSPs, die 250k oder weniger Abonnenten haben.

Danielle Royston, CEO und Gründerin von TelcoDR , kündigte im Mai 2021 eine Investition von 100 Millionen US-Dollar in Totogi an. Royston wird als amtierender CEO von Totogi fungieren, um die nächste Wachstumsphase des Unternehmens zu beschleunigen.

Royston kommentierte die Einführung von Totogi wie folgt „Totogi repräsentiert alles, worüber ich in den letzten Jahren über die Public Cloud gesprochen habe. Totogi betritt den Markt mit einer webbasierten Plattform, die für Telcos das leisten kann, was Salesforce in den frühen 2000er Jahren für CRM geleistet hat. Das 100-Millionen-US-Dollar-Investment verdeutlicht, dass dieses neue Startup über das nötige Kapital und die Ressourcen verfügt, um die innovativste Telco-Softwarelösung auf dem Markt zu entwickeln, die eine nutzungsabhängige Preisgestaltung bietet, nach der unsere Branche so lange gesucht hat."

„Totogi ermöglicht es Telco-Führungskräften, ihre wertvollen Netzwerkdaten zu nutzen, um ein sinnvolles Kundenengagement voranzutreiben und so die Kundenliebe zu fördern. Ich bin begeistert, als CEO zu agieren und dieses großartige Team dabei zu unterstützen, große Veränderungen in der Telco-Branche voranzutreiben."

Totogi nimmt am Mobile World Congress (MWC21) in Barcelona vom 28. Juni bis 1. Juli teil, wo das Unternehmen als Aussteller im Rahmen der CLOUD CITY by TelcoDR vertreten sein wird. Auf der 6.000 Quadratmeter großen Fläche in Halle 2 (ehemals Ericsson) werden die zukunftsweisendsten, innovativsten Anbieter von Software, die auf der Public Cloud aufbaut, sowie die Pioniere des Open RAN zu sehen sein. Telekom-Führungskräfte können die Zukunft von Telco erleben, indem sie persönlich und virtuell an der CLOUD CITY auf dem MWC21 teilnehmen. Sie können auch direkt Meetings mit dem Totogi-Team buchen , um mehr zu erfahren.

Informationen zu Totogi

Totogi konzentriert sich auf die Entwicklung von Telco-Software für die Public Cloud und definiert die Art und Weise, wie Carrier mit ihren Kunden in Kontakt treten, völlig neu, um die Kundenliebe zu steigern! Das aktuelle Angebot von Totogi bietet CSPs zwei Lösungen - Totogi-Ladesysteme und Totogi BSS. Das Totogi-Ladesystem nutzt die Leistung der öffentlichen Cloud, um webbasiertes Laden in Echtzeit mit unübertroffener Leistung, intelligentem Tarifdesign mit nahezu sofortiger Bereitstellung und KI/ML-gesteuerter Hyperpersonalisierung in großem Umfang zu ermöglichen. Totogi BSS ist das weltweit erste reine Cloud- und Web-Scale-BSS, das die offenen APIs von TM Forum nutzt (alle bis Ende 2021!), um Netzbetreibern die nötige Agilität und Flexibilität zu bieten, die sie für eine wertvollere Kundenbindung benötigen. Die Totogi-Produktsuite ermöglicht es Netzbetreibern, neue Kunden zu gewinnen, den NPS zu steigern, die Abwanderung zu reduzieren und den ARPU zu erhöhen. Da Totogi-Produkte zu 100 % für die Public Cloud entwickelt wurden, bieten sie einen unvergleichlichen Wert zu einem unschlagbaren, nutzungsabhängigen Preis (es gibt sogar ein KOSTENLOSES KONTINGENT!). Weitere Informationen unter totogi.com .

