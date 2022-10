Touren für Expats - Wahrzeichen von Pudong, die Kunst, Kultur und Design umfassen

SHANGHAI, China, 11. Oktober 2022 /PRNewswire/-- Die Eröffnung des Kunstmuseums Pudong (Museum of Art Pudong, MAP) im Jahr 2021 war ein großer Erfolg, nicht nur wegen seines architektonischen Stils – dem Rechteck aus Marmor und Glas entlang des Flusses Huangpu –, sondern auch wegen seiner Eröffnungsausstellungen der Weltklasse von der britischen Tate, Spaniens Fundacio Joan Miro und dem chinesischen Feuerwerkskünstler Cai Guoqiang.

Am 30. September 2022 wurde eine neue Ausstellung mit dem Titel „Das dynamische Auge: Op-Art und kinetische Kunst aus der Tate Collection" im MAP in der Stadtgegend von Lujiazui gezeigt.

Seitdem wurde das MAP in acht touristische Routen aufgenommen, die von der Regierung von Pudong veröffentlicht wurden, laut dem Informationsbüro der Shanghaier Volksregierung der neuen Region Pudong.

Die Routen, die den bezeichnenden Namen „Pudong in den Augen von Expats" tragen, wurden speziell für ausländische Beschäftigte gestaltet.

Statistiken zeigen, dass mehr als 400 multinationale Unternehmen ihre regionale Hauptgeschäftsstelle in Pudong etabliert haben und sich mehr als 100.000 ausländische Beschäftigte hier niedergelassen haben. Die Routen zeigen den ausländischen Beschäftigten den Charme von Pudong, von der alten Wasserstadt bis zum zweitgrößten Hochhaus der Welt oder den kommerziellen Komplexen im Ökologiepark.

Route 1: Geschichte von Pudong. Bau und Eröffnung der Pudong Development Exhibition Hall – Shanghaier Hauptsitz der Chinesischen Volksbank – Ausstellungshalle Urbane Entwicklung von Shanghai (Oriental Pearl Tower) – Shanghaier Börse – Shanghai Pudong Expo

Route 2: Shanghaier Kultur. Shanghai Tower – Oriental Pearl Tower – Museum of Art Pudong – Wangjiang Post – Shanghai Expo Culture Park – Shanghai Oriental Sports Center

Route 3: Spaziergang durch die Kunsthauptstadt. China Art Museum – Modern Art Museum, Shanghai – Baoku Culture Center, Duoyun Books (Shanghai Tower) – Aurora Museum – Museum of Art Pudong – Oriental Art Center – Shanghai International Artworks Bonded Service

Route 4: Wissenschaftsstadt. Shanghaier Wissenschafts- und Technologiemuseum – Tal der Roboter – Wissenschaftshalle Zhangjiang – Erlebniszentrum AIsland – Jinqiao Ausstellungszentrum 5G-Industrie – Jinqiao Testzone für intelligente vernetzte Fahrzeuge

Route 5: Globale Mode erleben. Taikoo Li Qiantan – Mercedes-Benz Arena – IFC – MIFA 1862 – Century Link Mall – Bicester Shanghai Village – Florentia Village

Route 6: Nicht zu verpassende Sehenswürdigkeiten. Atemberaubende Skylines (Oriental Pearl Tower, Shanghai Tower, Shanghai Jinmao Tower, Shanghai World Financial Center) – Shanghaier Ozean-Aquarium – Bibliothek Shanghai (Osthalle) – Bibliothek Pudong – Shanghai Disney Resort – Shanghaier Wildtierpark – Haichang Ozean-Park – Shanghaier Astronomiemuseum

Route 7: Natur erkunden. Expo Culture Park – Century Park – Zhou Pu Flower Sea, ökologischer Garten – Lavendel-Park – Heqing Landschaftspark - Binjiang Waldpark

Route 8: Unschätzbares kulturelles Erbe der Altstädte. Alte Straße von Gaoqiao – Neishidi – Alte Straße von Sanlintang – Fu Leis früherer Wohnsitz – Altstadt von Xinchang

Jeder fernab der Heimat erlebt ab und zu Heimweh. Doch in den meisten Fällen hat Matthew John Haynes hier in Shanghai ein Gegenmittel parat.

Der Brite lebt seit etwa sieben Jahren als Lehrer am Dulwich College in Pudong.

Wie viele seiner Kollegen ließ er sich in der internationalen Gemeinschaft von Biyun in der Nähe des Schulgeländes nieder. Doch ein kurzer Weg zur Arbeit ist nicht der einzige Grund, warum er sich für Pudong als seine Heimstadt entschieden hat.

„Ich mag Pudong", sagt er. „Es ist ein bisschen ruhiger, was für mich schön ist, weil ich vom Land komme. Ich kann in der größten Stadt der Welt leben und habe es dennoch nicht weit zu ruhigen und angenehmen Orten."

Wenn Biyun die ruhige Seite von Pudong ist, dann ist Lujiazui das Gegenteil davon: übersät mit Wolkenkratzern und bedrängt von Besuchern. Haynes gefällt es jedoch.

„Es ist eine große Mischung, es gibt jede Menge Möglichkeiten für alle", erklärt er und merkt an, dass es in Pudong und Shanghai viele verschiedene Arten gibt, die Welt zu verstehen.

„Ich mag die Freiflächen in Pudong sehr. Ich mag den Century Park und Orte, wo man sich im Freien erholen kann. Es ist auch sehr spannend für Familien. Es gibt hier ein Kunstmuseum, ein Wissenschafts- und Technologiemuseum und ein Aquarium", fügt er hinzu.

Am 30. September sah sich Haynes die Ausstellung „Das dynamische Auge: Op-Art und kinetische Kunst aus der Tate Collection" im Museum of Art Pudong (MAP) an.

Es war sein erster Besuch im MAP und es war ein eindrucksvolles Erlebnis. Es scheint eine neue Option zu bieten, um Heimweh zu bekämpfen.

„Ich bin Brite. Heute ist der erste Tag der Ausstellung aus der Tate Gallery. Sehen Sie mal! Sogar der Boden, auf dem wir stehen, ist aus der Tate-Ausstellung", erklärt er und tritt sanft mit den Füßen auf. „Es ist wirklich sehr spannend. Es ist wirklich schön für mich persönlich."

